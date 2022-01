Voči nenávistným prejavom v spoločnosti musíme byť podľa Korčoka ostražití

Sociálne siete, dezinformácie a pandémia COVID-19 prehlbujú nenávistné prejavy v našej spoločnosti. Je potrebné mať na pamäti, že to, čo sa začalo slovami v minulosti, vyústilo do fyzického násilia a v prípade Židov aj do masového vraždenia. Je našou povinnosťou byť ostražití voči všetkým nenávistným prejavom už pri ich zárodku.

Boj proti rasizmu a xenofóbii

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu to povedal minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS). Ako informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie, jednou z priorít slovenskej diplomacie je podľa Korčoka pokračovať v boji proti všetkým formám rasizmu, xenofóbie a intolerancie a podporovať slobodu náboženského vyznania.

Vládny splnomocnenec pre rómske komunity Ján Hero vyhlásil, že holokaust bol jednou z najtemnejších kapitol v histórii ľudstva.

„Dnes si pripomíname a vzdávame hold viac ako šiestim miliónom Židov, Rómov a nespočetným ďalším obetiam nacistických zverstiev, ktorí boli nezmyselne zavraždení počas holokaustu,“ uviedol Hero v tlačovej správe. Podľa neho na Slovensku naďalej pretrvávajú rasizmus a predsudky voči Rómom.

Tolerujeme diskrimináciu menšín

„Obyvatelia Slovenska vykazujú jednu z najvyšších mier protirómskych postojov zo všetkých štátov EÚ. Rôzne prieskumy verejnej mienky skúmajúce všeobecné postoje a individuálne skúsenosti naznačujú, že diskriminácia menšín je stále vo vysokej miere tolerovaná naprieč našou spoločnosťou,” povedal vládny splnomocnenec.

Podľa neho nikdy nesmieme dovoliť, aby sa zločiny holokaustu znovu odohrali. „Musíme udržať spomienky živé. Pretože znalosť hrôzy, ktorá sa odohrala, a uznanie toho, čo boli ľudia schopní urobiť druhým, je pripomienkou povinnosti tejto a budúcich generácií, zachovať dôstojnosť jednotlivca za každú cenu. Nikdy viac nemôžeme prenasledovať, degradovať alebo zabíjať ostatných len preto, lebo majú inú vieru alebo etnický pôvod, či politické presvedčenie,” vyhlásil Hero.

Dňa 27. januára 1945 bol oslobodený nacistický koncentračný tábor Auschwitz – Birkenau. V roku 2005 bol 27. január vyhlásený Organizáciou spojených národov za deň, keď si svet pripomína obete holokaustu.