Vodca al-Kájdy na výročie 11. septembra vyzval moslimov na ďalšie útoky

Vodca teroristickej siete al-Kájda Ajman al-Zawáhirí vyzval moslimov na útoky na americké, európske, izraelské a ruské ciele. Urobil to v prejave pri príležitosti 18. výročia teroristických útokov na USA z 11. septembra 2001.

Informovala o tom americká organizácia SITE zaoberajúca sa monitorovaním teroristických aktivít na internete.

Uviedla, že al-Zawáhirí vo zverejnenom videozázname zároveň kritizoval „odpadlíkov“ od džihádu, bývalých džihádistov, ktorí vo väzení zmenili názor a označili útoky z 11. septembra za neprijateľné, pretože ublížili nevinným civilistom.

Ajman al-Zawáhirí, ktorý pochádza z Egypta, sa stal lídrom al-Kájdy po tom, ako zakladateľa teroristickej siete Usámu bin Ládina zabilo v pakistanskom meste Abbottabád americké elitné komando Navy Seals. Predpokladá sa, že v tomto regióne sa skrýva aj al-Zawáhirí.

Lietadlá, ktoré 11. septembra 2001 uniesli členovia al-Kájdy, vrazili do budov Svetového obchodného centra v New Yorku, do budovy Pentagonu a jedno sa zrútilo v Pensylvánii. Pri týchto koordinovaných útokoch zomrelo takmer 3 tisíc ľudí.