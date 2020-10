Vodič Audi sa čelne zrazil s jelenicou, so zraneniami ho previezli do nemocnice (foto)

Po zrážke s jelenicou skončil v nemocnici vodič Audi. Nehoda sa stala v stredu večer na ceste medzi Banskou Bystricou a Breznom. Ako informovala banskobystrická krajská polícia, vodičovi pred auto náhle vbehla lesná zver a došlo k čelnej zrážke.

Zraneného vodiča previezli do nemocnice. “Zrážka zvieraťa ako v tomto prípade spadá do kategórie nehôd nezavinených vodičom, preto vodičovi nehrozí žiadna sankcia ak privolá políciu. Naopak, v prípade neohlásenia takejto udalosti so zverou, vodič poruší ustanovenia povinnosti vodiča pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti a môže mu byť uložená sankcia,” pripomínajú policajti.

Najčastejšími príčinami týchto dopravných nehôd je podľa polície nedostatočná predvídavosť vodičov, neprimeraná rýchlosť, nevenovanie sa v plnej miere vedeniu vozidla a ľahkovážny prístup k výstražnej značke „Zver“, ktorá upozorňuje vodičov na miesto, kde voľne žijúca zver prebieha cez cestu.

Prevenciou je zníženie rýchlosti na miestach, kde dopravné značenie upozorňuje na zvýšený výskyt zveri. Z policajných štatistík vyplýva, že najviac dopravných nehôd s lesnou zverou bolo zaznamenaných v čase od 17:00 do 01:00.