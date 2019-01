Vodič na Mercedese útočil v Nemecku na oslavujúcich cudzincov, zabil Sýrčana aj Afganca

BERLÍN 1. januára (WebNoviny.sk) – Opakované útoky autom na ľudí oslavujúcich príchod Nového roka zaznamenali v utorok krátko po polnoci na západe Nemecka. V meste Bottrop sa vodič Mercedesu najskôr snažil zraziť jednu skupinu ľudí, tým sa však podarilo včas odskočiť.

Zranil ženu aj malé dieťa

Po krátkej chvíli si to namieril do centra mesta, kde vrazil do inej skupinky ľudí a spôsobil zranenia najmenej štyrom osobám. Podľa nemeckej polície šlo o cudzincov, jedným zo zranených je Sýrčan, druhým Afganec. Medzi zranenými osobami je aj 46-ročná žena a malé dieťa.

Päťdesiatročný páchateľ, ktorý podľa dostupných informácií chcel cielene zaútočiť práve na cudzincov, neskôr ušiel do neďalekého Essenu, kde sa opäť pokúsil vraziť autom do ďalšej skupinky ľudí, aj tým sa však podarilo včas odskočiť.

Vzápätí si útok autom do ľudí stojacich na chodníku zopakoval opäť, pričom pri tomto štvrtom útoku zranil ďalšiu osobu.

Cielený útok

„Vyšetrovatelia pracujú s tým, že šlo o cielený útok, zrejme motivovaný proticudzineckými názormi vodiča,“ informovala hovorkyňa münsterskej polície Angela Lüttmann.

Páchateľ mal podľa nej ešte aj pri zadržiavaní pred policajtmi proticudzinecké poznámky. „Páchateľ mal jasný zámer zabíjať cudzincov,“ potvrdil neskôr aj vrchný inšpektor polície v Severnom Porýní-Vestfálsku Herbert Reul.