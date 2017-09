Vodič Volkswagenu prešiel srnu a narazil do stromu, jeho manželka nehodu neprežila

BRATISLAVA/TRNAVA 18. septembra (WebNoviny.sk) – Jednu obeť si vyžiadala nehoda, ktorá sa stala v pondelok krátko pred 06:00 medzi Chtelnicou v okrese Piešťany a Dechticami v Trnavskom okrese.

Dcéra vodiča je ťažko zranená

Ako agentúru SITA informovala trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová, 67-ročný vodič VW Tiguan na rovnom úseku zrejme narazil do zrazenej srny alebo ju prešiel, dostal sa do protismeru a narazil do stromu.

O život prišla jeho 66-ročná žena, 32-ročná dcéra skončila s ťažkými zraneniami v trnavskej nemocnici a vodič je ľahšie zranený. Alkohol mu nezisitli. Presné okolnosti nehody polícia vyšetruje.

Polícia apeluje na vodičov

Polícia apeluje na vodičov, aby boli v tomto ročnom období obzvlášť ostražití. Prvom rade je potrebné znížiť rýchlosť jazdy na miestach, kde dopravná značka upozorňuje na možný výskyt zveri.

V kritických oblastiach je potrebné zvýšiť pozornosť najmä počas ranných a večerných hodín, keď je vysoká zver najaktívnejšia.

Pokiaľ ste videli cez cestu prejsť jedno zviera, je možné, že za ním vybehnú ďalšie, keďže srny, jelene alebo diviaky sú len zriedka mimo svojho stáda či skupiny. Používanie diaľkových svetiel na jej odplašenie má opačný efekt, zviera namiesto úteku zostane stáť.