Vodič začal prudko brzdiť, dostal šmyk a zrážke s kombajnom už nezabránil, zahynuli spolujazdci

BRATISLAVA 14. októbra (WebNoviny.sk) – Pri obci Bidovce v okrese Košice okolie sa v piatok popoludní stala tragická dopravná nehoda, pri ktorej zomreli dvaja ľudia.

Ako agentúru SITA informovala košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová, vodič Seatu Ibiza viedol auto v smere od obce Bidovce na obec Čakanovce, pričom asi štyristo metrov za križovatkou Bidovce – Herľany – Čakanovce po prejazde mierne pravotočivou zákrutou zbadal v protismere kombajn, začal prudko brzdiť, pričom auto dostalo šmyk a prešlo čiastočne do protismeru.

Následne osobné auto narazilo do kombajnu a odhodilo ho na pravú stranu cesty, kde narazilo do zvodidiel na mostíku ponad potok, cez ktoré preletelo a narazilo do stromu. Seat napokon skončil v potoku.

Jeho vodič utrpel pri nehode ľahké zranenia, ale spolujazdci vo veku 19 a 33 rokov, ktorí sedeli na zadných sedadlách, utrpeli mnohopočetné poranenia nezlučiteľné so životom.

Skúška na alkohol bola u oboch vodičov negatívne. Škodu na oboch vozidlách predbežne vyčíslili na 1 200 eur. Polícia už začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.