Vodiča z tragickej nehody na zástavke Zochova eskortovali pred súd. Obhajca prezradil, akou rýchlosťou išiel (foto+video)

Vodič Dušan Dědeček išiel pred nárazom do ľudí na zastávke mestskej hromadnej dopravy Zochova v Bratislave odhadom podľa znaleckého posudku rýchlosťou 130 kilometrov za hodinu, pričom pri samotnej zastávke jeho rýchlosť predstavovala 100 kilometrov za hodinu.

Pre médiá to pred štvrtkovým rozhodnutím súdu o väzbe obvineného povedal jeho obhajca Jiří Kučera. Zároveň povedal, že jeho klient si uvedomuje, čoho sa dopustil a aké má incident následky.

„Rád by to vrátil, čo sa stalo,“ povedal Kučera s tým, že Dušan Dědeček spravil veľkú chybu. Podľa neho išiel jeho klient plniť pracovnú povinnosť, ktorú mal pôvodne plniť niekto iný. „Zle si to vyhodnotil, ale tie následky nevie už odčiniť,“ dodal.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Šoférovi hrozí až doživotie

Vyšetrovateľ bratislavskej kriminálnej polície v utorok 4. októbra obvinil 60-ročného Dušana Dědečka z Bratislavy v súvislosti s nedeľnou tragickou dopravnou nehodou na zastávke mestskej hromadnej dopravy Zochova z trestného činu všeobecného ohrozenia.

V prípade preukázania viny súdom mu hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov, prípadne trest odňatia slobody na doživotie.

Tragický večer na zastávke Zochova

Opitý 60-ročný vodič vozidla zn. Škoda SuperB zišiel v nedeľu 2. októbra večer v Bratislave vo vysokej rýchlosti mimo vozovku na zastávku mestskej hromadnej dopravy Zochova. V tom čase sa tam nachádzalo približne 40 osôb, pričom došlo k zrážke vozidla s čakajúcimi na spoj.

Na mieste zahynuli štyri osoby, traja ľudia boli v kritickom stave prevezení do nemocníc, ďalší traja utrpeli zranenia vyžadujúce si ich ošetrenie v nemocniciach. V priebehu pondelka 3. októbra pribudla ďalšia obeť, bolo ňou 21-ročné dievča. U vodiča po nehode zistili prítomnosť alkoholu na úrovni 1,69 promile.