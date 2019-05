Vodiči Dopravného podniku Prešov nebudú jazdiť, zverejnili predbežný zoznam liniek počas štrajku

PREŠOV 29. mája (WebNoviny.sk) – Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) zverejnil, s ktorými linkami predbežne ráta počas piatkového ostrého štrajku vodičov mestskej hromadnej dopravy v Prešove.

Podľa zverejneného zoznamu majú byť k dispozícii niektoré školské spoje, viaceré linky budú premávať s obmedzeniami a niektoré zrušia.

Obyvateľov prosia o trpezlivosť

Ako informuje DPMP na svojej stránke, v piatok 31. mája budú podľa cestovného poriadku pre školský pracovný deň vypravené všetky spoje na linkách 10, 15, 19, 29, 30, 37 ráno a 46. Pôjdu aj školské spoje C, D, F, T. Naopak, školské spoje A, E, G, H, J, K, M, P, S budú zrušené, rovnako ako linky 2, 5, 5D, 11, 17, 18, 20, 24, 27, 28, 32, 32A,33, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, N1, N2 a N3. Výrazne obmedzené budú linky 1, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 21, 22, 34, 38 a 45.

„Informácie o vykonávaných spojoch budú priebežne aktualizované na stránke www.dpmp.sk a prístupné na telefónnych číslach 051/ 7470 204, 7470 268, 7470 209. Otvorené budú predajne na Weberovej a Masarykovej ulici,“ informuje dopravný podnik na svojom webe.

Vedenie dopravného podniku priebežne aktualizuje zoznam zamestnancov, ktorých bude mať počas piatka k dispozícii. Ako dodala hovorkyňa mesta Prešov Eva Peknušiaková, predbežne sa pracovalo s variantom prevádzky šiestich liniek, ktoré zabezpečia prístup občanov k nemocnici a zdravotníckym zariadeniam, ako aj ku školám. „Pre tento variant sa ráta s nástupom 12 vodičov do zmeny. Ak bude ich počet vyšší, je možné predpokladať aj zabezpečenie víkendového režimu prevádzky mestskej hromadnej dopravy, ktorý je síce obmedzený, ale pre potreby občanov prijateľnejší,“ uviedla hovorkyňa. Ako dodala, všetky potrebné informácie bude Dopravný podnik mesta Prešov a radnica zverejňovať prostredníctvom všetkých dostupných komunikačných kanálov, aby zabezpečili dostatočnú informovanosť občanov. „Je snahou vedenia podniku, ako aj samotného mesta, aby sa situácia čo najmenej dotkla obyvateľov, ktorých v tejto situácii prosíme o trpezlivosť, súčinnosť a využitie alternatívnej formy dopravy,“ dodala hovorkyňa.

Štrajková pohotovosť od apríla

Odborári sú v štrajkovej pohotovosti od začiatku apríla. Ostrý celodenný štrajk na piatok 31. mája, trvajúci od 4:00 do 23:45, ohlásili v pondelok. K dnešnému dňu je pod štrajk podpísaných 237 zamestnancov spoločnosti. Dôvodom je chýbajúca dohoda o zvýšení mzdových taríf v rámci kolektívnej zmluvy. Aktuálna požiadavka odborárov je na zvýšenie hodinovej sadzby o 0,70 eura od 1. júla a o ďalších 0,30 eura od 1. januára 2020. Podniková kolektívna zmluva v DPMP, a.s. sa týka všetkých 322 zamestnancov, z ktorých je zhruba 190 vodičov. Uzatvorená bola 1.januára 2014 a je platná do 31. decembra 2020.

Jediným akcionárom DPMP, a.s., je mesto Prešov. Dopravný podnik v dvoch trakciách – autobusovej a trolejbusovej, ročne najazdí takmer päť miliónov kilometrov. Každoročne prepraví viac ako 30 miliónov cestujúcich. Tržby z MHD za rok 2018 dosiahli 4,1 mil. eur.