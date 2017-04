Vodiči pozor! Cez tieto úseky diaľnice D1 neprejdete

BRATISLAVA 21. apríla (WebNoviny.sk) – Na diaľnici D1 budú od 22. apríla uzávierky v úseku Beharovce – Široké vrátane tunela Branisko a na moste cez Biskupický kanál a Váh v smere do Bratislavy.

Ako informoval prešovský policajný hovorca Daniel Džobanik, na úseku Behárovce – Široké bude 22. apríla od 7:00 do 11:00 a 28. apríla od 13:00 do 17:00 uzavretý ľavý a pravý jazdný pruh. Obchádzka bude vedená po ceste I/18 od križovatky D1 – I/18 Beharovce po križovatku D1 – I/18 Široké.

Obojsmerná uzávierka bude aj 22. apríla od 11:00 do 13:00 28. apríla v úseku D1 Beharovce – Branisko vrátane tunela. Obchádza bude vedená po ceste I/18 od križovatky D1 – I/18 Beharovce cez horský masív Branisko po východný portál tunela Branisko s opätovným napojením na D1 (pred križovatkou Široké). Dôvodom uzávierky diaľnice bude pravidelná údržba a servisné a technologické činnosti v tuneli Branisko, vrátane ostatných stavebných a mimoriadnych prác v tuneli a na diaľnici D1.

Trenčiansky policajný hovorca Pavol Kudlička upozorňuje, že od 22. apríla od 7:00 do 25. júna do 12:00 bude čiastočná uzávierka ľavého jazdného pruhu diaľnice D1 v smere do Bratislavy v úseku mosta cez Biskupický kanál a Váh. Dôvodom čiastočnej uzávierky je výmena mostných záverov. Zmena dopravy bude riadne označená.