Vodičovi autobusu prišno nevoľno a havaroval, neskôr zomrel

BRATISLAVA 18. mája (WebNoviny.sk) – Vodič autobusu po tom, ako mu prišlo nevoľno, havaroval, a pri prevoze do nemocnice zomrel. Udalosť sa stala krátko pred 11:00 na ceste v smere od Poltára na Rimavskú Sobotu.

56-ročný vodič zastavil na zastávke a po jej opustení po približne 50 metroch vošiel do protismeru, prerazil oplotenie detského ihriska, kde s autobusom zostal stáť. Ako pre agentúru SITA uviedla banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová, šofér stratil vedomie. Podľa hovorcu záchranárov Borisa Chmela ho 50 minút oživovali, no pri prevoze do nemocnice zomrel.

V autobuse sa viezlo približne 20 cestujúcich, nikto sa nezranil. Polícia v prípade začala trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Nariadená je pitva, ktorá ozrejmí, či vodič pred jazdou pil alkohol a určí príčinu smrti.