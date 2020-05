Vodní slalomári zabojujú o olympiádu na ME 2021, Svetový pohár na Slovensku nebude

Medzinárodná kanoistická federácia (ICF) predstavila nový model olympijskej kvalifikácie vo vodnom slalome. Aj v náročných časoch spôsobených pandémiou koronavírusu má ICF vôľu prioritne usporiadať kvalifikáciu na majstrovstvách Európy v roku 2021, ktoré sa uskutočnia v talianskom mestečku Ivrea.

Zrušili preteky v Liptovskom Mikuláši

Ak sa ME 2021 nebudú môcť uskutočniť, na kvalifikáciu sa využije rebríček ICF k 1. júnu 2021. Predložený návrh ICF musí ešte schváliť Medzinárodný olympijský výbor. Vyplýva to zo záverov zasadnutia výkonného výboru ICF, informoval o tom oficiálny web Slovenskej kanoistiky.

Z pohľadu Slovenska je rovnako dôležité rozhodnutie ICF o zrušení pretekov Svetového pohára, ktorý sa mali konať 21.- 23. augusta 2020 v Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši. Rovnako zrušili preteky SP v Taliansku. „Svetový pohár vo Francúzsku preložili na október, resp. november. A to isté platí aj o pretekoch SP v Prahe a v Nemecku. Definitívny verdikt padne 30. júna. MSJ a ME do 23 rokov v Slovinsku predbežne preložili na 1.- 6. septembra, tam padne rozhodnutie 31. mája,“ uvádza web canoe.sk.

Začiatok sezóny je neistý

„Stále nevieme na sto percent, či sa sezóna rozbehne. Vidíme však, že ICF má vôľu spustiť medzinárodné preteky. Výrazne sa nám vyjasňuje spôsob ako si vyjazdiť miestenky v C1 ženy. Olympijské miestenky pre krajinu by sa mali vyjazdievať na majstrovstvách Európy 2021 v talianskom stredisku Ivrea. V prípade, že sa tieto preteky z nejakých dôvodov neuskutočnia, na prideľovanie miesteniek sa využije ICF rebríček ku dňu 1. jún 2021. Do rebríčka sa bude počítať 18 mesiacov pred februárom 2020 a následne pripočítaný úsek január až jún 2021,“ vysvetlil predseda komisie vrcholového športu sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky Róbert Orokocký.