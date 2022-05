365.bank sa darí aj v roku 2022, za prvý štvrťrok vykázala zisk 13,8 milióna eur

365.bank dosiahla v prvom štvrťroku zisk 13,8 mil. eur. V medziročnom porovnaní to podľa účtovnej závierky znamená nárast o 61,4 %. Čisté úrokové výnosy mierne klesli, no banke k lepšiemu hospodárskemu výsledku pomohlo to, že v tomto roku mala nižšiu tvorbu opravných položiek.

V roku 2021 prešli 365.bank a Poštová banka strategickou transformáciou, v rámci ktorej si obe banky vymenili svoje doterajšie pozície a hlavnou značkou sa stala 365.bank.

Kľúčovou udalosťou minulého roka bola transformácia bankovej skupiny. V rámci nej sa hlavnou bankou stala 365.bank, ktorá prebrala pobočky pôvodne materskej Poštovej banky pod svoju značku a stala sa tak plnoformátovým bankovým domom. Jej klienti môžu od polovice minulého roka navštevovať aj obchodné miesta.

Poštová banka zase posilnila svoj regionálny koncept. Ďalej ostáva pôsobiť ako banka na pošte.