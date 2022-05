5 argumentov, prečo si začať sporiť na dôchodok

Hovoríte si, že vás sa to ešte netýka, že ste ešte mladý a do penzie máte čas? Alebo si ešte stále myslíte, že sa o vás na starobu postará štát? Nespoliehajte sa na to. Myslieť na dôchodok by ste mali už v mladom veku, práve vtedy je totiž ideálny čas, kedy začať šetriť, aby ste si roky zaslúženého oddychu žili bez starostí. Pozrime sa spoločne na 5 dôvodov, prečo si začať sporiť na dôchodok čím skôr.

Tri piliere dôchodku na Slovensku

Na Slovensku existujú tri spôsoby sporenia si na dôchodok. Prvým je I. pilier, ktorý má na starosti sociálna poisťovňa a je doň odvádzaná časť vymeriavacieho základu (18 %) zamestnanej osoby alebo živnostníka. V prípade zamestnanca platí odvody do sociálnej poisťovne zamestnávateľ, živnostník si odvádza odvody z príjmu sám.

Druhým spôsobom sporenia je II. pilier, ktorý predstavujú dôchodkové správcovské spoločnosti. Do druhého piliera sa odvádza časť z odvodov, ktoré putujú do prvého piliera

(5,5 %). Môže doň vstúpiť dobrovoľne každý do veku 35 rokov. Dôležité je poradiť sa s finančným poradcom, ktorý vám pomôže s nastavením dôchodkového fondu.

Posledným je III. pilier, za ktorým stoja súkromné finančné spoločnosti. Peniaze doň môžete odvádzať vy ako zamestnaná osoba. Výhodou však je, že do III. piliera vám môže prispievať aj zamestnávateľ, ide o doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré ponúka iba zopár zamestnávateľov na Slovensku.

Mimo týchto troch oficiálnych spôsobov sporenia je tu sporenie vo vlastnej réžii, investovanie. Prečo by ste si mali sporiť mimo prvého a druhého piliera a nespoliehať sa na štátny systém vyplácania dôchodkov?

1. Na naše dôchodky nebude mať kto pracovať

Demografický vývoj v našej krajine na tom nie je najlepšie, obyvateľstvo starne. Čo to v praxi znamená? Zatiaľ, čo v minulosti na jedného dôchodcu prispievalo do štátnej kasy viacero pracujúcich mladých občanov, v budúcnosti kvôli meniacej sa demografii toto číslo výrazne klesne.

Detí sa rodí čoraz menej, pre porovnanie si povedzme podiel ľudí v poproduktívnom veku, predproduktívnom veku a v produktívnom veku v súčasnosti.

Poproduktívny vek (65+ rokov) – 17,39 %

Predproduktívny vek (0 až 14 rokov) – 16,06 %

Produktívny vek (15 až 64 rokov) – 66,55 %

Nárast skupiny v poproduktívnom veku a čoraz menej obyvateľstva v mladších vekových kategóriách spôsobuje populačné starnutie. Posledné sčítanie obyvateľstva (r. 2021) ukázalo vysoký nárast obyvateľov v poproduktívnom veku. Pre Slovensko to znamená – vyššie výdavky na dôchodky, menšiu ekonomicky aktívnu skupinu populácie, ktorá by zvyšujúce sa výdavky mala pokryť.

2. Lepšia zdravotná starostlivosť v starobe

Kvalita zdravotníctva na Slovensku nie je práve dôvodom pre úsmev. S pribúdajúcimi rokmi sa zhoršuje aj náš zdravotný stav a prichádzajú prvé zdravotné problémy. Mnohí kvôli nim odchádzajú do predčasného alebo invalidného dôchodku.

Tip: Začnite sporiť čím skôr, ideálne je začať už po nástupe do prvého zamestnania po vyštudovaní. Čím skôr začnete, tým menej budete musieť mesačne na sporenie odkladať.

Vaše nasporené financie mimo prvého piliera, ktorý je povinný, vám v budúcnosti môžu zabezpečiť lepšiu zdravotnú starostlivosť – kvalitnejšie lieky, doplnky stravy, liečené pobyty alebo osobného asistenta. S príjmom iba z prvého dôchodkového piliera takúto starostlivosť nebudete vedieť finančne pokryť. Myslite na svoje zdravie do budúcnosti, aby ste nemuseli okrem zdravotných ťažkostí riešiť aj nedostatok financií.

3. Ste žena

Ak ste žena, máte o ďalší dôvod navyše myslieť na vlastné sporenie na penziu. Ženy sa totiž dožívajú dlhšie, to znamená, že si aj dlhšie užívajú dôchodok. Užívajú si ho ale naozaj?

Ženská populácia má na Slovensku vo všeobecnosti nižší príjem počas svojho produktívneho veku. To sa odzrkadľuje aj na výške penzie, ktorá je o cca 100 eur nižšia ako v prípade mužského pokolenia. Muži pritom trávia na dôchodku menej rokov ako ženy. Téma nerovnosti platov medzi mužmi a ženami je na Slovensku stále málo diskutovaná, myslite preto na seba a sporte si aj mimo povinného dôchodkového sporenia.

4. Ste podnikateľ, živnostník

Podnikáte? Máte vlastnú firmu alebo pracujete na živnosť? Ak ste aspoň na jednu túto otázku odpovedali – áno, mali by ste uvažovať nad sporením na dôchodok. Väčšina podnikateľov odvádza do sociálnej poisťovne minimálne odvody, niektorí podľa papierov zarábajú iba minimálnu mzdu, to sa odzrkadlí aj na výške penzie.

Sporte si preto samostatne a poraďte sa o možnostiach dôchodkového sporenia s finančným poradcom, aby ste po odpracovaných rokoch mohli žiť život na rovnakej úrovni, na akú ste zvyknutý dnes.

Veta – „Ja sa dôchodku aj tak nedožijem,“ nie je príliš realistická, štatistiky ukazujú, že dôchodku sa dožije 9 z 10 ľudí. Lepšia životná úroveň a dostupnosť zdravotnej starostlivosti zvyšuje výšku veku, ktorého sa dožívame dnes a tento vek sa bude zvyšovať aj naďalej. Ak by sa vaša veta predsa splnila, nasporené peniaze z druhého a tretieho piliera zdedí vaša rodina.

5. Výška dôchodkov nebude rásť podľa vašich predstáv

Priemerný Slovák by si želal, aby mal na starobu príjem približne 900 eur. V súčasnosti sa minimálny dôchodok pohybuje v cene okolo 335 eur. Ako sme spomenuli v prvom bode, populácia na Slovensku starne, to znamená, že bude menej ľudí v produktívnom veku, ktorí by odvádzali financie do štátnej kasy a vyššie percento ľudí v dôchodkovom veku. Ak sa teda budete spoliehať iba na dôchodkovú rentu od štátu, je vysoko pravdepodobné, že nebude vo výške, akú si predstavujete.

Ako si sporiť na dôchodok, aby ste si roky zaslúženého oddychu užili bez stresu z nedostatku financií?

Vstúpte do druhého piliera, nestojí vás to nič.

Ak váš zamestnávateľ ponúka príspevok do tretieho piliera, využite aj túto možnosť sporenia na dôchodok.

Poraďte sa s finančným sprostredkovateľom z PROSIGHT Slovensko o ďalších možnostiach dlhodobého investovania do vašej budúcnosti.

