60 % Slovákov bude pre koronavírus dovolenkovať na Slovensku. Obavy z finančnej situácie pretrvávajú, no majú klesajúcu tendenciu

Koronavírus mnohým ovplyvnil finančnú situáciu, ale aj tohtoročné cestovateľské plány. Vycestovať do zahraničia plánuje iba 7 % ľudí a až traja z piatich budú dovolenkovať na Slovensku. Aj keď ekonomické a finančné obavy a ich dôsledky pretrvávajú, majú mierne klesajúci trend. Vyplýva to z výsledkov najnovšieho prieskumu, ktorý realizovala agentúra 2Muse na prelome mája a júna.*

Chalupy, záhrady a výlety, ktorých spoločným menovateľom je Slovensko. Aj takto bude vyzerať tohtoročná dovolenka pre 60 % našincov. Rodičia plánujú stráviť leto s deťmi vonku a u starých rodičov. Koronavírus zmenil dovolenkové plány až dvom tretinám Slovákov. Komplikácie súvisiace s vycestovaním, zrušenie zájazdov či festivalov, ako aj pozastavenie letov sú hlavné dôvody, prečo bude väčšina tráviť tohtoročné leto doma. Štvrtina opýtaných dokonca letnú dovolenku nezvažuje vôbec.

Koronavírus nám totiž spravil škrt nielen cez cestovateľské plány, ale aj cez rozpočet. Hoci samotné obavy zo straty alebo zníženia príjmu mierne klesli, stále pretrvávajú. Na začiatku pandémie sa zhoršenia finančnej situácie obávala takmer polovica Slovákov, dnes sú to dve pätiny. V dôsledku toho plánuje viacero ľudí znížiť výdavky práve na cestovanie. Aj keď na začiatku koronakrízy to bolo až 65 % populácie, dnes sú to štyria z desiatich, čo plánujú zredukovať náklady v tejto oblasti.

„Aj keď je neistota súvisiaca s vplyvom koronakrízy opodstatnená, pozitívne je, že miera obáv sa v čase postupne znižuje. Slováci vítajú zavedené opatrenia bánk vofinančnej oblasti, pričom najviac – až polovica – považuje odklad splátok úveru za najprijateľnejšiu pomoc, ako prekonať následky pandémie. Cestou, ako znížiť finančné výdavky a odľahčiť rozpočet, môže byť aj prechod na účet bez poplatku, pričom týmto spôsobom môže človek ušetriť priemerne aj 70 eur ročne,“ vysvetľuje Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank.

Práve účet zadarmo, prípadne dočasné zrušenie poplatkov by ocenila až tretina Slovákov. Necelá pätina populácie pritom víta aj opatrenia v oblasti bezkontaktných platieb. Tie sa aj v súvislosti s koronavírusom zvýšili z pôvodných 20 eur na 50 eur. Úprava tohto limitu sa potom pozitívne premietla do poklesu počtu transakcií, pri ktorých je potrebné zadať PIN do terminálu, a teda v konečnom dôsledku aj do zvýšenia bezpečnosti platenia v kamenných prevádzkach.

*Prieskum „Spotrebiteľský pulz počas pandémie“ prebiehal online opytovaním v dňoch 29. mája – 1. júna 2020 na vzorke 360 respondentov.