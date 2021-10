Agentúra Fitch prehodnotila svoj výhľad z negatívneho na stabilný, potvrdila Slovensku rating A

Agentúra Fitch Ratings potvrdila rating Slovenska na úrovni A, pričom prehodnotila svoj výhľad z negatívneho na stabilný.

„Vo svojej najnovšej správe agentúra vyzdvihla najmä doterajší konkurencieschopný export, stabilný prílev priamych zahraničných investícií a kapitálu do Európskej únie a tiež dobre zabezpečený bankový sektor so silnou kvalitou aktív,“ informovalo Ministerstvo financií SR.

Čerpanie prostriedkov

Agentúra tiež poukázala na to, že čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti bude od budúceho roka čoraz viac prispievať k rastu HDP a to až do roku 2024, kedy dosiahne vrchol.

Prílev zdrojov z plánu obnovy by mal v budúcich rokoch prispieť k rastu HDP v priemere 1,4 %.

„Najnovšie hodnotenie agentúry je naozaj dobrá správa pre Slovensko. Zlepšenie výhľadu je totiž ocenením nášho zodpovedného prístupu k verejným financiám,“ zhodnotil aktuálnu správu štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek.

Revízia výhľadu

Revízia výhľadu podľa rezortu financií zohľadňuje názor ratingovej agentúry týkajúci sa verejných financií, ktoré sa zlepšili v dôsledku silného rastu príjmov a väčšej dôvery v hospodárske oživenie.

„Faktor, ktorý by mohol pozitívne ovplyvniť budúci vývoj slovenského úverového ratingu, je schopnosť vlády vrátiť dlh verejnej správy v strednodobom horizonte späť na pevný klesajúci trend,“ uvádza agentúra vo svojej správe.