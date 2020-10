Aj menšie poisťovne už pridali do zmluvných podmienok pandémiu formou verejného prísľubu

Niektoré poisťovne mali donedávna vo všeobecných poistných podmienkach výluku v prípade vzniku epidémie alebo pandémie. To znamená, že keby klient ochorel alebo zomrel na následky ochorenia COVID-19, nárok na poistné plnenie by nemal. V súčasnosti to už neplatí a aj menšie poisťovne pridali do zmluvných podmienok pandémiu formou verejného prísľubu, čiže klient by mal nárok na poistné plnenie.

Neznamená to ale, že epidémia je jediná výluka alebo podmienka, ktorú môže klient vo svojej poistnej zmluve nájsť. Každá zmluva má podľa riaditeľky pre životné poistenie vo FinGO.sk Miroslavy Holičovej svoje poistné podmienky, ktorými sa v prípade poistnej udalosti poisťovňa riadi a na základe ktorých rozhoduje o nároku a výške poistného plnenia. Je podľa nej veľmi dôležité vybrať si kvalitnú poisťovňu a pri životnom poistení nepozerať len na cenu. „Väčšinou totiž zistíte, že ste neušetrili, ale platili ste za niečo zbytočne,“ skonštatovala Holičová.

Poistku je možné prerobiť

V najväčších poisťovniach, ako je napríklad Allianz, Generali a AXA, sú klienti krytí aj v prípade nového koronavírusu. Čiže ak má klient správne nastavenú poistku, môže si uplatniť nárok na poistné plnenie aj v prípade práceneschopnosti, hospitalizácie pre prípad choroby alebo smrti pre koronavírus. Ak však niekto zistí, že má v zmluve výluku v podobe pandémie, je podľa Holičovej viacero spôsobov, ako poistenie prerobiť alebo uzavrieť v inej poisťovni tak, aby si klient neuškodil a nepripravil sa o poistné krytie.

Avšak aj veľké poisťovne prísne dbajú na to, aby klient dodržiaval všetky pravidlá a podmienky, ktoré v súvislosti s koronavírusom nariadila vláda. Teda aby napríklad neochorel vlastným pričinením. Ak klient nedodrží pravidlá, môže prísť ku kráteniu poistného plnenia.