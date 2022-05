Zavedenie rodičovského dôchodku je Krajniakovou osobnou prioritou, pomôže 80 percentám dôchodcov

Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina) chce v druhom čítaní o dôchodkovej reforme nájsť 15 poslancov, ktorí navrhnú zdobrovoľnenie príspevkov do druhého dôchodkového piliera.

Prioritou je zavedenie rodičovského dôchodku

Po tomto kroku by podľa neho bola Sociálna poisťovňa v prebytku 900 miliónov eur ročne. „Potom sa bavme, ako tento prebytok použijeme v prospech ľudí,“ povedal. Upozornil na to, že bez existencie druhého dôchodkového piliera by boli penzie súčasných dôchodcov vyššie v priemere o 50 eur mesačne.

Sociálna poisťovňa podľa neho posiela povinne každý rok na účty sporiteľov cez jednu miliardu eur. „Nenavrhujem zrušenie druhého piliera, ani zníženie odvodov do druhého piliera,“ povedal Krajniak.

Krajniakova osobná priorita

Zavedenie rodičovského dôchodku je podľa Krajniaka jeho osobná priorita. Rodičovský dôchodok podľa neho pomôže 80 percentám dôchodcov a zvyšným 20 percentám penzistov neublíži. Vyššiu penziu by podľa neho mohlo mať 820-tisíc dôchodcov, ktorým by na účty chodilo ročne cez 250 miliónov eur.

O posunutí návrhu dôchodkovej reformy do druhého čítania bude parlament hlasovať v utorok o 11:00. V pléne to navrhol poslanec za hnutie Sme rodina Peter Pčolinský.