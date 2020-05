Ak sa nezruší bankový odvod, ziskovosť bánk klesne podľa analytikov ešte výraznejšie

Štvrťročná ziskovosť bánk na Slovensku medziročne klesla o 61 % a ak štát nezruší bankový odvod, pokles ziskovosti v druhom štvrťroku bude podľa analytikov ešte prudší.

„Nové hypotéky sa totiž v apríli dramaticky prepadli a aj májové čísla budú pravdepodobne veľmi nízke. Tým pádom zisk z nových úverov na bývanie bude minimálny,“ povedal finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Ak bankový odvod ostane v platnosti naďalej, podľa riaditeľa Finančného kompasu Maroša Ovčarika zostane na Slovensku ku koncu roka ziskových len málo bánk.

Citeľný pokles spotrebákov

Hoci vláda schválila bankové záruky a spoluprácu s väčšinou bánk pri úverovaní firiem, celý systém sa bude rozbiehať dlhšie. „Očakávam, že ani úverovanie firiem so štátnymi zárukami nedokáže vykryť pokles zisku z úverovania domácností,“ konštatuje Búlik.

Banky zároveň už zaregistrovali pokles vo využívaní spotrebných úverov, ktorý sa v ďalších mesiacoch ešte podľa Búlika prehĺbi.

Len ziskové banky a zdravý sektor môže podľa Ovčarika expandovať a podporovať tak ekonomiku, napríklad aj prostredníctvom úverov. Slovensko už má skúsenosti so zachraňovaním bankového sektora.

„Bankový odvod tak, ako je nastavený, nie je dobré opatrenie a už vôbec nie je dobré načasovaný,“ dodal Ovčarik.

Hrozí celoročná strata

Celoročné hospodárenie bánk tak jednoznačne predurčuje najmä bankový odvod. Ak by ho vláda zrušila k polroku, dokázali by banky spolu s intenzívnejším financovaním firiem so štátnymi zárukami aspoň čiastočne podľa Búlika vykompenzovať pokles príjmov zo slabšieho úverovania obyvateľstva.

V opačnom prípade budú banky v minimálnom celoročnom zisku alebo dokonca v strate, čo je pre sektor aj celú slovenskú ekonomiku výrazne rizikové.

Zisk bankového sektora za prvý štvrťrok medziročne klesol o 61 % na 64,1 mil. eur. Podľa analytika Slovenskej bankovej asociácie Marcela Lazniu ide o najnižšiu úroveň ziskovosti za prvé tri mesiace za posledných 21 rokov a vyšší prepad ziskovosti, ako v čase finančnej krízy.

Hlavný podiel na tomto vývoji mal podľa Lazniu bankový odvod. Za prvé tri mesiace banky na odvode uhradili viac ako 75 mil. eur. Bez odvodu by sa ziskovosť znížila len o 24 %. Bankám okrem odvodu priťažil podľa Búlika aj pokles úrokov pri úveroch v prvých troch mesiacoch roka, čím sa znížila ich zisková marža.

Pandémiu v kvartálnych výsledkoch nevidno

„Ak niektorá banka vykázala nárast zisku, je to skôr výnimočná situácia, ktorá môže ísť na vrub napríklad mimoriadnych odpredajov majetku alebo poklesu vkladov,“ myslí si Búlik.

Na výsledkoch prvého štvrťroka sa pandémia ešte neprejavila. Banky takmer jednotne tvrdia, že v druhej polovici marca ich ešte nepostihol pokles v úveroch, ten prišiel až v apríli. V marci ešte dobiehalo množstvo úverov, ktoré mali klienti predrokované už predtým a v priebehu marca sa úvery zmluvne dotiahli a vyplácali.

V rámci veľkých bánk bola ako jediná v kvartálnej strate ČSOB. Tá vykázala ku koncu marca mínusových 2 mil. eur. V červených číslach sa ocitla aj jedna z menších bánk, a to OTP Banka Slovensko. Jej štvrťročná strata predstavovala sumu 523-tis. eur. Obe to zdôvodnil bankovým odvodom.

Medziročný pokles zisku evidovala trojica najväčších bánk na Slovensku, a to Slovenská sporiteľňa, VÚB banka a Tatra banka.