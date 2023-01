Akcie v Ázii sa vyvíjali zmiešane, investori na Wall Street očakávajú správu o inflácii

Americký akciový trh v stredu uzavrel vyššie v čase, keď investori očakávajú správu o inflácii. Podľa ekonómov by mohla potvrdiť, že inflácia minulý mesiac pokračovala v „ochladzovaní“. To by mohlo posilniť rastúce nádeje na Wall Street, že Federálny rezervný systém by mohol čoskoro zmierniť svoju kampaň na zvýšenie úrokových sadzieb, keďže takéto zvyšovanie poškodzuje hospodárstvo a ceny investícií.

Index S&P 500 v stredu stúpol o 1,3 percenta na 3969,61 bodu. Priemyselný index Dow Jones si polepšil o 0,8 percenta a uzavrel na úrovni 33 973,01 bodu. Technologický Nasdaq zamieril nahor o 1,8 percenta na 10 931,67 bodu. Index menších spoločností Russell 2000 posilnil o 1,2 percenta na 1844,05 bodu.

Akcie v Ázii sa vo štvrtok vyvíjali zmiešane. Tokijský index Nikkei 225 stúpol o 0,1 % na 26 471,87 bodu, austrálsky index S&P ASX 200 v Sydney vyskočil o 1,3 % na 7288,30 bodu a juhokórejský Kospi si polepšil o 0,2 % na 2364,06 bodu. Hongkonský Hang Seng však oslabil o 0,5 % na 21 335,47 bodu a čínsky akciový index Shanghai Composite zamieril nadol o 0,2 % na 3154,71 bodu.