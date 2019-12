Akciový trh USA smeruje k najlepšiemu ročnému výkonu od roku 2013

Americký akciový trh v závere týždňa síce v podstate stagnoval, ale index S&P 500 aj tak dosiahol celotýždňový zisk už piaty týždeň v rade. Nákupy investorov smerom nahor posunuli akcie v odolných sektoroch, vrátane akcií výrobcov tovarov pre domácnosti, firiem v sektore realít a dodávateľov energií. Tento rast však brzdili straty energetických, finančných a telekomunikačných spoločností.

Tohtoročné obchodovanie sa pomaly končí

Keďže do konca roka zostávajú už len dva obchodovacie dni, akciový trh USA smeruje k najlepšiemu roku za posledných šesť rokov. Index S&P 500 v piatok stúpol o necelých 0,1 percenta na 3 240,02 bodu a priemyselný Dow Jones posilnil o 0,1 percenta na 28 645,26 bodu. Technologický Nasdaq klesol o 0,2 percenta na 9 006,62 bodu.

Najviac sa predávali akcie menších firiem a index malých spoločností Russell 2000 oslabil o 0,5 percenta na 1 669,03 bodu.

Dobrý by mal byť aj budúci rok

Neistotou, ktorá na akciovom trhu USA zostáva, je otázka detailov prvej fázy americko-čínskej obchodnej dohody a to, či Washington a Peking dokážu vyriešiť pretrvávajúce spory, ktorými sa nezaoberá úvodná zmluva. „Ak sa obchodná dohoda naozaj dosiahne, bude to znamenať zlepšenie nálady … akcie by mali v nasledujúcich 12 mesiacoch rásť, hoci možno nie tak výrazne ako v roku 2019,“ uviedol Ben Phillips zo spoločnosti EventShares.