Akciový trh v USA posilnil a vymazal takmer všetky straty, najviac rástli technologické firmy

Akciový trh v USA v pondelok výrazne posilnil a index S&P 500 vyrovnal takmer všetky straty z minulého týždňa. O veľkú časť rastu sa postarali technologické spoločnosti a banky,

Index S&P 500 posilnil o 1,2 percenta na 4 591,67 bodu, Dow Jones o 1,9 percenta, na 35 227,03 bodu a Nasdaq o 0,9 percenta na 15 225,15 bodu.

Omikron ako menej rizikový

Akcie zamierili nahor po tom, čo hlavný zdravotnícky poradca Bieleho domu Anthony Fauci vyhlásil, že nový omikron variant koronavírusu vyzerá byť v porovnaní so skorším delta variantom menej rizikový.

To podporilo akcie leteckých spoločností, prevádzkovateľov výletných lodí a firmy v ďalších odvetviach, ktoré môžu profitovať z uvoľnenie cestovných a obchodných obmedzení.

Do nemocníc prijali pacientov náhodne

Fauci komentoval prvotné údaje z Juhoafrickej republiky, kde nový variant odhalili. Hlavným poznatkom uvedeným v správe Juhoafrickej medicínskej výskumnej rady je to, že väčšina pacientov nepotrebuje kyslíkovú podporu a väčšinu pacientov do COVID oddelení prijali náhodne, a to preto, že existovali iné zdravotné alebo chirurgické dôvody pre ich hospitalizáciu.

Omikron variant koronavírusu do nedele potvrdili v najmenej 15 štátoch USA.