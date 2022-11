Akciový trh v USA si prilepšil, rozhodujúce budú aj výsledky volieb

Americký akciový trh v pondelok stúpol. V predvečer volieb v USA trh predpokladal, že môže mať prospech z prípadne rozdelenej vlády vo Washingtone. Historicky, ak sa demokratmi ovládaný Biely dom delí o moc s republikánskym Kongresom, akcie rastú výraznejšie.

Silný výkon demokratov vo voľbách by mohol podľa analytikov viesť k zvýšeniu výdavkov s cieľom pomôcť ekonomike. To by však mohlo podporovať infláciu a spôsobiť, že Federálny rezervný systém bude musieť pokračovať vo zvyšovaní úrokov.

Index S&P 500 stúpol o jedno percento na 3 806,80 bodu. Priemyselný index Dow Jones si pripísal 1,3 percenta a uzavrel na úrovni 32 827 bodov. Technologický Nasdaq si prilepšil o 0,9 percenta na 10 564,52 bodu. Darilo sa aj akciám malých firiem a index menších spoločností Russell 2000 vzrástol o 0,6 percenta na 1 809,81 bodu.

Vývoj na ázijských akciových trhoch bol zmiešaný. Hlavný japonský index Nikkei 225 si pripísal 1,25 percenta, index hongkonskej burzy Hang Seng však klesol o 0,23 percenta a čínsky akciový index Shanghai Composite klesol o 0,43 percenta.