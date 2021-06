Akciový trh v USA uzatvoril zmiešane, index S&P 500 však dosiahol nové historické maximum

Akciový trh v USA uzatvoril v pondelok so zmiešanými výsledkami, index S&P 500 však dosiahol nové historické maximum. Podporili ho zisky veľkých technologických firiem vrátane výrobcu iPhonov Apple.

Pozornosť investorov sa zameriava na stredajšie zasadnutie americkej centrálnej banky (Fed). Zvýšenie úrokových sadzieb, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú na historickom minime, alebo ústup od iných podporných opatrení sa bezprostredne neočakávajú.

Federálny rezervný systém by však vzhľadom na zrýchľujúcu sa infláciu mohol naznačiť, že sprísnenie menovej politiky bude potrebné. To by mohlo viesť k obmedzeniu programu, v rámci ktorého Fed spätne nakupuje dlhopisy a posunutiu úrokov smerom nahor.

Index S&P 500 posilnil o 0,2 % na 4 255,15 bodu. Dow Jones klesol o 0,2 % na 34 393,75 bodu a Nasdaq vzrástol o 0,7 % na 14 174,14 bodu.