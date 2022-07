Ako postupovať v prípade problémov so splácaním úveru? Štvrtina Slovákov to nevie

V súčasnej dobe vysokej inflácie a stále rastúcich životných nákladov sa viacerí ľudia môžu dostať do situácie, že nebudú schopní splácať svoje úvery. Traja z desiatich Slovákov by za takýchto okolností požiadali o odklad alebo zníženie splátky. Štvrtina ľudí nevie, ako by v takomto prípade postupovali. Vyplynulo to z reprezentatívneho prieskumu spoločnosti Home Credit.

Ďalších 17 % respondentov by hľadalo finančné zdroje v rámci pôžičky v rodine alebo od priateľov, 12 % by sa pokúsilo nájsť si dodatočnú prácu či brigádu, aby si zvýšili svoje príjmy a 9 % by sa snažilo obmedziť svoju spotrebu a životné náklady.

Je tu však aj 7 % respondentov, ktorí by sa svoju nepriaznivú finančnú situáciu snažili zvládnuť predajom časti svojho majetku, či vybavenia domácnosti. Ďalšou pôžičkou alebo refinancovaním by to riešilo 6 % ľudí.

„Ak sa človek dostane do problémov so splácaním úveru, odporúčame mu, aby sa okamžite obrátil na veriteľa. Pokiaľ sa neoneskorí so splátkou a aktívne hľadá riešenie, existuje viacero možností, ako mu pomôcť. Jednou z alternatív je konsolidácia, ak má viacero pôžičiek. Najhoršie je nereagovať, pritom treba myslieť na to, dlh nikdy nezmizne, naopak, časom sa bude zvyšovať,“ radí ombudsman klientov spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský.