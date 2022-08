Ako sa budú vyvíjať ceny v druhom polroku? Príchod jesene môže priniesť podľa analytikov dobré správy

V druhom polroku by mohlo podľa analytikov prísť zmierňovanie rastu cien. V júli inflácia dosiahla 13,6 %, čo je ďalší z rekordov za posledných vyše 20 rokov. Avšak dynamika sa v porovnaní s júnom už spomalila.

Ako povedal analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák, inflácia by už mohla atakovať svoj tohtoročný vrchol, hoci nepatrné zrýchlenie počas augusta sa ešte úplne vylúčiť nedá. Vrchol očakáva nateraz za mesiac júl.

Jeseň spomalí rast inflácie

„Následne by silný bázicky efekt z druhej polovice minulého roka mal predsa len štatisticky brzdiť ďalšie zrýchľovanie medziročnej inflácie. Zmierňovanie rastu cien však bude najskôr len veľmi pozvoľné, keď ceny budú stále nahor tlačiť vyššie ceny energií, potravín i ich sekundárne efekty prelievajúce sa do dopytovej inflácie,“ povedal Koršňák. Inflácia by tak mala zotrvať podľa neho na úrovni okolo 12 až 13 % do konca tohto roka.

Analytička 365.bank Jana Glasová očakáva, že v letných mesiacoch bude inflácia ešte prekračovať hranicu 13 %. S príchodom jesenných mesiacov však predpokladá spomaľovanie tempa rastu inflácie, pričom by sa mal zmierniť aj rast cien potravín. Taktiež očakáva, že v ďalších mesiacoch bude pokračovať aj mierny medzimesačný pokles cien pohonných látok. Priemerná inflácia za celý tento rok sa bude podľa Glasovej približovať k úrovni 12 %.

Dva spôsoby zdražovania

„Smerom nahor budú aj po zvyšok roka infláciu tlačiť hlavne vysoké ceny potravín, ropy a energií, ktoré sú výrazne drahšie ako vlani,“ povedala Glasová. Vojna na Ukrajine prispieva k zdražovaniu potravín podľa nej dvoma spôsobmi. Prvým z nich je spomínané zdražovanie energií a benzínu, čo sa následne premieta aj do cien potravín.

Druhým spôsobom je priame zvyšovanie cien obilnín, rastlinných olejov či kŕmnych zmesí, keďže Ukrajina aj Rusko sú ich dôležitými exportérmi. Drahé energie aj potraviny sa následne premietajú aj do rýchlo rastúcich cien služieb.

Priorita pre krajiny

Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák očakáva, že inflácia na Slovensku dosiahne v tomto roku v priemere 11,4 %.

„Prioritou pre krajiny s dosahom na ďalší vývoj inflácie či ekonomiky je teraz zabezpečenie dostatku alternatívnych dodávok plynu, či elektriny na zimu, čím sa môže znížiť aj tlak na trhu s energiami,“ dodal analytik.