American Express, Discover, Mastercard a Visa spolupracujú na rozšírení platenia na jedno kliknutie

Spoločnosti American Express, Discover, Mastercard a Visa oznámili začiatok technickej prípravy rozšírenia online platieb na jeden klik. Ide o tzv. Click to Pay. V USA oznámili spoločnosti uvedenie tohto univerzálneho platobného riešenia v októbri 2019. V prvej vlne sa služba podľa vyjadrení spoločností rozšíri do Austrálie, Brazílie, Hongkongu, Írska, Kanady, Kataru, Kuvajtu, Malajzie, Mexika, na Nový Zéland, do Saudskej Arábie, Singapuru, Spojených arabských emirátov či Veľkej Británie. Nasledovať budú potom ďalšie krajiny.

Platby by mali byť jednoduché

Cieľom riešenia Click to Pay je zabezpečiť, aby platby online nákupov na webových stránkach vo verziách pre počítače i pre mobilné zariadenia, nákupov uskutočňovaných pomocou mobilných aplikácií a aj prostredníctvom rôznych smart zariadení boli rovnako jednoduché a poskytovali rovnakú úroveň zabezpečenia. Click to Pay nahradí časovo náročné zadávanie platobných a osobných údajov. Toto pokročilé digitálne riešenie je alternatívou jednotnej podoby platby v kamenných obchodoch, kde je jeden platobný terminál schopný prijímať platby ľubovoľnou platobnou kartou. Snahou zúčastnených firiem je dosiahnuť univerzálne použitie a poskytnúť spotrebiteľom možnosť platiť svoje nákupy v akomkoľvek online obchode jednoducho a bez ohľadu na použitý platobný systém.

Pomôcť by mal virtuálny terminál

Z pohľadu predajcov toto riešenie zamedzuje možným komplikáciám pri nákupoch či pri zasielaní finančných darov v online prostredí, kde bolo doteraz pre zrealizovanie platby nutné zadať platobnú kartu ručne. Obchodníkom bude stačiť jediné platobné tlačidlo, tzv. virtuálny terminál, pre viac značiek kariet. To pre spotrebiteľa znamená jednoduchšiu a plynulejšiu platbu. Aby bolo možné nové riešenie podporujúce všetky zúčastnené platobné systémy rýchlo rozšíriť medzi ďalších obchodníkov, spolupracujú menované spoločnosti na ich zavedení s poskytovateľmi platobných služieb a platobných brán aj s vydavateľmi platobných kariet.