Americká burza obchodovala zmiešane, zdrojom neistoty zostáva vysoká inflácia

Akciový trh v USA uzatvoril stredajšie obchodovanie so zmiešanými výsledkami. Darilo sa napríklad technologickému sektoru a index S&P 500 po troch dňoch strát dosiahol zisk. Americká centrálna banka (Fed) zverejnila zápis zo svojho septembrového zasadnutia.

Predstavitelia Federálneho rezervného systému sa na ňom zhodli, že pokiaľ to umožnia podmienky v ekonomike, mohli by už v novembri začať s obmedzovaním nákupov dlhopisov a program ukončiť do polovice budúceho roka.

Spotrebiteľské ceny vzrástli

Index S&P 500 posilnil o 0,3 percenta na 4 363,80 bodu, priemyselný index Dow Jones klesol o menej než 0,1 percenta na 34 377,81 bodu a technologický Nasdaq vzrástol o 0,7 percenta na 14 571,64 bodu.

Zdrojom neistoty zostáva vysoká inflácia. Spotrebiteľské ceny v USA v septembri medziročne vzrástli o 5,4 percenta, čo bolo najviac od roku 2008.

Analytici majú obavy

Vzhľadom na to, že spoločnosti kompenzujú vyššie náklady na dopravu a suroviny zvyšovaním cien, sa analytici obávajú, že by to mohlo obmedziť spotrebiteľské výdavky, ktoré sú kľúčovým zdrojom hospodárskeho rastu.

Podľa aktuálnej správy federálneho ministerstva práce sa v septembri výrazne zvýšili náklady na zaobstaranie nových automobilov, potravín, benzínu alebo jedla v reštauráciách. Ďalšie údaje o spotrebiteľských výdavkoch v USA získajú investori v piatok, keď ministerstvo obchodu zverejní správu o septembrových tržbách maloobchodu.