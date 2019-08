Americké ústupky voči firme Huawei podporili akciové trhy

Akciový trh v USA v pondelok rástol tretí deň v rade. Podporila ho správa, že USA odložili o ďalších 90 dní zákaz nákupu amerických produktov čínskou firmou Huawei. Investori rozhodnutie privítali ako náznak pokroku v obchodnom spore medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami.

Index S&P 500 posilnil o 1,2 % na 2 923,65 bodu, Dow Jones o 1 % na 26 135,79 bodu a Nasdaq o 1,3 % na 8 002,81 bodu.

Huawei súčasťou obchodnej vojny

Začiatkom tohto mesiac administratíva prezidenta Donalda Trumpa oznámila plán rozšíriť už existujúce clá tak, aby im podliehal fakticky celý čínsky export do USA. Krok by zasiahol aj širokú škálu spotrebiteľských tovarov, ktoré boli od doterajších ciel oslobodené. Technologická firma Huawei sa dostala do centra obchodnej vojny v máji, kedy ju americká vláda zaradila na svoj čierny zoznam subjektov ohrozujúcich národnú bezpečnosť.

Pre Huawei to znamenalo zákaz nakupovať technológie od amerických firiem bez predchádzajúceho súhlasu federálnej vlády. Obmedzenia Washington koncom júna zmiernil. USA však stále argumentujú, že čínska vláda by mohla produkty Huawei využiť na špionáž, čo spoločnosť dôrazne odmieta.