Americkej ekonomike recesia nehrozí, podľa šéfa FED-u sa vďaka opatreniam darí bojovať s rastúcou infláciu

Americká ekonomika je zdravá, prejavuje málo znakov blížiacej sa recesie a dokáže odolať vyšším úrokovým sadzbám. V rozhovore pre agentúru The Associated Press to v pondelok povedal šéf pobočky amerického Federálneho rezervného systému (Fed) v St. Louis James Bullard.

Boj s rastúcou infláciou

Centrálna banka USA podľa neho nebude musieť posunúť ekonomiku do recesie alebo významne zvýšiť nezamestnanosť, aby infláciu znížila k želanej úrovni 2 percentá.

Bullard zároveň uviedol, že v súčasnosti je za to, aby Fed na najbližšom zasadaní v neskoršej časti tohto mesiaca zdvihol krátkodobú úrokovú sadzbu o 0,75 percentuálneho bodu.

Teraz je táto sadzba v pásme 1,5 až 1,75 percenta po tom, ako ju centrálna banka USA na júnovom zasadaní zvýšila o 0,75 percentuálneho bodu.

Sporné zvyšovanie úrokov

Šéfka pobočky Fed-u v Kansas City Esther Georgeová však v pondelkovom prejave na odborárskej konferencii v Lake Ozark v štáte Missouri zaujala opatrnejší postoj. Naznačila, že veľké zvyšovanie úrokov by mohlo ekonomiku narúšať.

Georgeová poznamenala, že po štyroch mesiacoch zvyšovania úrokov zo strany Fed-u „sa zintenzívňuje diskusia o riziku recesie“.

Tieto obavy naznačujú, že Fed zvyšuje úroky „rýchlejšie, ako sa ekonomika a trhy dokážu prispôsobiť,“ dodala šéfka pobočky centrálnej banky USA v Kansas City.