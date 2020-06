Americký akciový trh prudko klesol v reakcii na rekordný počet nových prípadov koronavírusu

Americký akciový trh v závere týždňa prudko klesol. V USA totiž potvrdili rekordný počet nových prípadov nakazenia sa koronavírusom. To na trh prinieslo novú nervozitu. Index S&P 500 klesol o 2,4 percenta na 3 009,05 bodu, čím stratil celý zisk z predošlého dňa. Napriek tomu však S&P 500 stále smeruje k dosiahnutiu najlepšieho kvartálneho zisku od roku 1998.

Pre priemyselný index Dow Jones bol piatok najhorším dňom za dva týždne a oslabil o 2,8 percenta na 25 015,55 bodu. Technologický Nasdaq, ktorý počas uplynulého týždňa stúpol na historické maximum, si odpísal 2,6 percenta a uzavrel na úrovni 9 757,22 bodu. Pohoršil si aj index menších spoločností Russell 2000, a to o 2,4 percenta na 1 378,78 bodu.

Finančné spoločnosti strácali

K firmám, ktorých akcie oslabili najviac, patrili finančné spoločnosti, keďže americký Federálny rezervný systém (Fed) prikázal mnohým najväčším bankám, aby pozastavili spätné odkupovanie akcií a na niekoľko mesiacov obmedzili vyplácanie dividend. Banka Goldman Sachs stratila 8,6 percenta, peňažný ústav JPMorgan si odpísal 5,5 percenta a spoločnosť Capital One Financial oslabila o 8,8 percenta. Fed svoj príkaz zverejnil v rámci stresového testovania bánk, ktoré ukázalo, že v prípade najhoršieho scenára vývoja ekonomiky USA, ktorú poškodzuje pandémia koronavírusu, by americké banky mohli dohromady utrpieť straty v sume zhruba 700 mld. USD.