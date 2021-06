Americký akciový trh uzavrel zmiešane, indexu Dow Jones pomohol prudký nárast akcií Nike

Americký akciový trh v piatok uzavrel zmiešane, prevažne však s vyššími výsledkami. Indexu S&P 500 sa podarilo uzavrieť svoj najlepší týždeň od februára.

Priemyselnému indexu Dow Jones pomohol prudký nárast akcií výrobcu športovej obuvi a odevov Nike, ktorý oznámil, že vo svojom účtovnom štvrtom kvartáli dosiahol na severoamerickom trhu rekordné tržby. Akcie spoločnosti vzrástli o 15,5 percenta.

Situácia sa upokojila

Situácia na americkom akciovom trhu, ktorý mal minulý týždeň najhorší týždeň od februára, sa už upokojila.

Podpísalo sa pod to oznámenie amerického Federálneho rezervného systému (Fed), ktorý minulý týždeň investorov prekvapil vyhlásením, že by mohol začať zvyšovať krátkodobé úroky pred koncom roku 2023, čiže skôr ako sa očakávalo, ak by pretrvala ostatná vysoká inflácia.

Invetori vítajú dohodu

Investori tiež vítajú americkú nadstranícku dohodu o výdavkoch na infraštruktúru vo výške 973 miliárd dolárov.

Index S&P 500 si pripísal 0,3 percenta a uzavrel na úrovni 4 280,70 bodu. Dow Jones posilnil o 0,7 percenta na 34 433,84 bodu. Technologický Nasdaq naopak oslabil o 0,1 percenta na 14 360,39 bodu.