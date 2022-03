Americký akciový trh v Európe zamieril prudko nadol, ceny ropy sa zvýšili

Ceny ropy v pondelok vyskočili o zhruba 10 dolárov (USD), kým akciové trhy v dôsledku eskalácie konfliktu na Ukrajine a stupňujúcich sa výziev k sprísneniu protiruských sankcií smerovali prudko nadol.

Najnovším otrasom predchádzali varovania zo strany ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý v čase, keď ruské ozbrojené sily útočia na strategické ciele, varoval, že ukrajinská štátnosť je ohrozená.

Akciové indexy v Spojenom kráľovstve, Francúzsku a Nemecku v úvode obchodovania strácali od dvoch do vyše štyroch percent. S výraznými stratami predtým uzavreli kľúčové trhy v Ázii.

Predsedníčka Snemovne reprezentantov USA Nancy Pelosiová počas víkendu uviedla, že horná komora Kongresu zvažuje legislatívu, ktorá by Rusko ešte viac izolovala od svetovej ekonomiky. Jej súčasťou by mohol byť aj zákaz dovozu ruskej ropy a energetických produktov do USA.