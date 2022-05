Americký dolár si pohoršil voči jenu, investori sa obávajú zvýšenia úrokových sadzieb

Dolár v úvode utorkového obchodovania klesol oproti jenu. Investori sa obávajú, že americký Federálny rezervný systém (Fed) by mohol úrokové sadzby zvýšiť príliš výrazne alebo veľmi rýchlo. To by mohlo spomaliť podnikateľskú aktivitu a potenciálne spôsobiť recesiu.

Oproti jenu dolár oslabil na 127,61 JPY/USD z pondelkovej uzatváracej hodnoty 127,78 JPY/USD. Spoločná európska mena však oproti doláru klesla na 1,0669 USD/EUR z úrovne 1,0688 USD/EUR.