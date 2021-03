Analytici očakávajú uvoľnenie opatrení koncom jari, zotavenie ekonomiky však až v začiatku budúceho roka

Výraznejší rast slovenskej ekonomiky v tomto roku analytici ešte neočakávajú. Úvodné mesiace sú pod vplyvom prísnych opatrení, pričom zatiaľ stále nevidno zlepšenie epidemickej situácie.

Zlepšenie sa očakáva až v neskorej jari, preto ekonomický rast v úvode tohto roka nevidia analytici reálny. Predkrízovú úroveň by sme mohli dosiahnuť podľa odhadov najskôr v druhej polovici roka, avšak reálnejší sa ukazuje prelom rokov, resp. až prvá polovica budúceho roka.

Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska v minulom roku klesol. Nominálny objem vytvoreného HDP bol vlani viac ako 91,1 miliardy eur. V bežných cenách bol jeho medziročný pokles 2,9 percenta. V stálych cenách sa znížil o 5,2 percenta. „Pokles HDP v roku 2020 bol nižší, než sa na začiatku krízy očakávalo, čo je prirodzené vzhľadom na vysokú mieru neistoty,“ skonštatoval analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.

Uvoľňovanie opatrení je impulz pre ekonomiku

Vzhľadom na epidemickú situáciu a prijaté opatrenia sa podľa ekonomického analytika Tatra banky Borisa Fojtíka nedá očakávať nič iné ako opätovné výrazné zhoršenie ekonomického rastu.

„V našej prognóze predpokladáme, že situácia by sa mala postupne stabilizovať a v ďalších kvartáloch by sa ekonomika nemala viac prepadať. Očakávame postupné oživovanie rastu, no nepredpokladáme, že bude tak silný, aby sme sa aspoň vrátili na úroveň spred covid krízy. Tú dosiahneme najskôr v prvej polovici roku 2022,“ povedal pre agentúru SITA Fojtík.

Na základe teraz dostupných informácií sporiteľňa predpokladá uvoľnenie opatrení v neskoršej jari, čo by malo byť výrazným impulzom pre ekonomiku. Ich súčasný odhad rastu na tento rok je na úrovni 4 percent, nasledovaný rastom takmer 5 percent v budúcom roku.

„Predkrízový level by sme podľa našich očakávaní mohli dosiahnuť v druhej polovici roka. Oživenie očakávame v spotrebe domácností aj spotrebe vlády. Významný impulz iste bude aj plán obnovy, ktorý by sa mal v určitej forme začať čerpať už od konca tohto roka,“ konštatuje Horňák.

Dôležitá je vakcinácia

Aj UniCredit Bank predpokladá, že dlhšie pôsobenie druhej vlny pandémie, vrátane ďalšieho sprísnenia opatrení od nového roka, sa postupne začne podpisovať aj na výkone slovenskej ekonomiky. „Zlepšenie epidemickej situácie očakávame až v neskorej jari, a tak ekonomický rast v úvode roka nevidíme ako veľmi reálny,“ povedal analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

Reálne zotavovanie ekonomiky očakáva až v druhej polovici roka a na jeho rýchlosť bude vplývať najmä úspešnosť očkovacej stratégie a účinnosť vakcín. Na predpandemické úrovne by sa ekonomika mala podľa Koršňáka vrátiť najskôr až na prelome rokov, pravdepodobnejšie však až v prvej polovici budúceho roka.

Analytička 365.bank Jana Glasová očakáva, že tohtoročný rast nášho HDP by sa mohol pohybovať okolo 4 až 5 percent. „Pandemická situácia je totiž zlá a protipandemické opatrenia nás budú sprevádzať určite minimálne počas prvého tohtoročného polroku. Prepadu HDP v prvom tohtoročnom kvartáli sa nevyhneme, zmierňovať ho bude len bázický efekt,“ uviedla pre agentúru SITA Glasová. Zlepšovanie ekonomického vývoja začne podľa nej v druhom polroku 2021.