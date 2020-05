Analytička: Ochorenie COVID-19 prehĺbi chudobu aj na Slovensku

Ochorenie COVID-19 prehlbuje chudobu vo svete a očakáva sa, že nárast príde aj na Slovensko. „Očakávame, že väčšia chudoba postihne aj Európu, vrátane Slovenska,“ hovorí analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková. V prípade materiálnej deprivácie, čo je neschopnosť dovoliť si tovary a služby nevyhnutné pre normálny život, analytička očakáva nárast počtu Slovákov v tejto kategórii z vlaňajších 430-tisíc na zhruba 450-tisíc v tomto, resp. v budúcom roku.

„Ľudia, ktorí trpia materiálnou depriváciou, si napríklad nemôžu dovoliť ísť ani raz za rok na jednotýždňovú dovolenku mimo domu alebo jesť mäso či rybu aspoň každý druhý deň. Majú nedoplatky spojené s hypotékou alebo nájomným, úhradou za energie alebo splácaním nákupov na splátky a iných pôžičiek,“ približuje Lenka Buchláková.

Nezamestnanosť stúpne, životná úroveň klesne

Počet ľudí, ktorí si po finančnej kríze, najmä v roku 2010, nedokázali dovoliť niektoré veci a nevedeli čeliť neočakávaným výdavkom, výrazne vzrástol. „Dôvodom bolo prepúšťanie, rekordná nezamestnanosť v krajine, celkový prepad ekonomiky. Napriek tomu, že aktuálne prežívame krízu verejného zdravia, teda príčiny krízy sú iné ako v roku 2009, avšak doslova zastavená ekonomika sa podpíše pod nárast nezamestnanosti a zníženie životnej úrovne ľudí,“ dodala Buchláková.

V dôsledku pandémie koronavírusu môže podľa aktuálnych údajov Svetovej banky upadnúť do extrémnej chudoby 40 až 60 miliónov ľudí vo svete. Podiel ľudí, ktorí žijú na deň z menej ako 1,9 dolára, by sa mal zvýšiť z 8,2 % v roku 2019 na 8,6 % v roku 2020. V číselnom vyjadrení ide o zvýšenie z 632 miliónov ľudí na približne 665 miliónov.

Najviac ohrozené sú rozvojové krajiny a tie, ktoré majú už teraz väčšinu obyvateľstva s nízkymi či strednými príjmami. „Subsaharská Afrika bola doteraz zasiahnutá vírusom relatívne menej ako zvyšok sveta, avšak práve to je krajina, kde by v dôsledku pandémie koronavírusu mohlo upadnúť do chudoby ďalších 23 miliónov ľudí,“ dodala Buchláková.