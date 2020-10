Pandémia koronavírusu zmenila naše priority, ľudia prehodnotili svoje plány pri väčších investíciách, rekonštrukcii bývania či jeho zariadenia. Zároveň však vznikli nové potreby aj pre prácu z domu, či učenie z domu. Podľa prieskumu Poštovej banky totiž domácnosti potrebujú najviac vymeniť práve notebook alebo počítač a dokúpiť umývačku riadu.

Import počítačov stúpol

Až tretina Slovákov by akútne potrebovala vymeniť svoj starý počítač za novší. Podľa štatistík eviduje Slovensko tretí najrýchlejší rast importu laptopov na Slovensko v EÚ. „Výrazný rast počtu dovezených notebookov do krajín EÚ v apríli tohto roka je jednoznačne dôsledkom koronakrízy a uzavretia jednotlivých ekonomík. Množstvo ľudí zostalo z dôvodu vyššej bezpečnosti pracovať z domu. Okrem toho doma zostali aj študenti, ktorých výučba prebiehala online, takže aj oni potrebovali notebooky,“ konštatuje analytička Poštovej banky Jana Glasová.

Ďalšími spotrebičmi, ktoré ľudia síce majú, ale akútne potrebujú výmenu sú chladnička, práčka či sporák. Približne 60 % domácností nemá umývačku riadu, a aj preto by si ju kúpili, ak by mohli. Na druhom mieste sa umiestnila sušička a na treťom robotický vysávač.

Boja sa investovať

Až štvrtina ľudí tvrdí, že na potrebnú výmenu spotrebičov by potrebovali viac ako tisíc eur. Iba päť percent si myslí, že by sa zmestili do stovky. Podľa Poštovej banky pritom platí, že v časoch koronakrízy sa zvýšil podiel Slovákov, ktorí sa boja investovať do väčších nákupov ako sú drahšie domáce spotrebiče, nábytok či elektronika. Kým na začiatku roka predpokladalo nižšie investície do veľkých nákupov približne 30 % domácností, teraz sa ich podiel zvýšil na 40 %.

Prieskum vo forme omnibusu uskutočnila v prvej polovici októbra 2020 agentúra 2muse na vzorke 509 respondentov.