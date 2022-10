Ázijské akciové trhy klesli, v Japonsku a Južnej Kórei sa neobchodovalo

Ázijské akciové trhy v pondelok klesli, pričom čínsky trh si pohoršil po opätovnom otvorení po týždeň trvajúcich sviatkoch. Oslabenie nasledovalo po ďalšom zlom závere týždňa na Wall Street.

Správa o silnej tvorbe nových pracovných miest v USA totiž zvýšila obavy, že americký Federálny rezervný systém (Fed) by mohol tieto údaje považovať za dôkaz, že ekonomika nespomalila dostatočne na to, aby dostal pod kontrolu infláciu. To by mohlo znamenať, že centrálna banka USA opäť výrazne zvýši úroky.

Index hongkonskej burzy Hang Seng si v pondelok pohoršil o 3,15 percenta a čínsky akciový index Shanghai Composite oslabil o 1,8 percenta.

Na trhoch v Japonsku a Južnej Kórei sa v pondelok neobchodovalo.