Ázijské trhy v pondelok väčšinou strácali

Ázijské burzy v pondelok väčšinou strácali. Investori na akciových trhoch zostávajú opatrní potom, čo summit lídrov Európskej únie po trojdňových rokovaniach nepriniesol dohodu o fonde hospodárskej obnovy po koronakríze. K neistote prispieva aj zvyšujúci sa počet nových prípadov nákazy koronavírusom v USA, čo vedie k obavám o zotavení najväčšej svetovej ekonomiky.

Hlavný tokijský index Nikkei 225 klesol o 0,4 % na 22 616,23 bodu, juhokórejský Kospi o 0,5 % na 2 190,45 bodu, austrálsky ASX 200 o 0,7 % na 5 993,40 bodu.

Rokovania lídrov pokračujú

Rokovania v rámci summitu Európskej únie sa v pondelok ráno prerušili. Lídri členských krajín EÚ sa majú stretnúť opäť popoludní. Summit 27-členného bloku sa začal v piatok a mal trvať do soboty. Skupina piatich severoeurópskych členov únie (Holandsko, Rakúsko, Dánsko, Švédsko a Fínsko) sa však nedokázala dohodnúť so zvyškom bloku na tom, akú časť 750-miliardového fondu obnovy majú tvoriť granty a aká suma má byť určená na úvery. Tieto takzvané šetrné krajiny sa dostali do sporu hlavne s juhoeurópskymi štátmi najviac postihnutými pandémiou, a to Talianskom a Španielskom, ktoré podporujú aj Nemecko a Francúzsko.