Bank of America vykázala za druhý štvrťrok zmiešané výsledky

Americký peňažný ústav Bank of America v pondelok zverejnil zmiešané výsledky za druhý kvartál. Ziskom na akciu za apríl až jún banka nenaplnila očakávania trhu, ale objemom príjmov ich prekonala. Informuje o tom portál cnbc.com.

Zisk Bank of America na akciu bol za druhý štvrťrok v sume 73 centov. Analytici, ktorých vo svojom prieskume oslovila spoločnosť Refinitiv, predpokladali, že zisk bude vo výške 75 centov na akciu. Tržby banky za tri mesiace do konca júna boli v objeme 22,79 miliardy dolárov. Analytici odhadovali, že budú na úrovni 22,67 miliardy dolárov.

Bank of America profitovala z toho, že rast úrokov a oživenie rastu objemu úverov podporili jej príjmy. Hodnotu akcií banky však v tomto roku poškodili obavy, že vysoká inflácia vyvolá recesiu, čo povedie k častejšej neschopnosti klientov splácať pôžičky. V pondelok pred otvorením riadneho obchodovania na burze akcie banky klesli o 1,7 percenta. Od začiatku roka do piatka minulého týždňa akcie Bank of America celkovo stratili 28 percent.