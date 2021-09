Bankové tajomstvo by sa pri vyšetrovaní priestupkov nemalo porušovať, tvrdí NBS

Konanie vo veci priestupkov nepovažuje Národná banka Slovenska (NBS) za natoľko závažné, aby sa umožnilo Policajnému zboru prelomiť bankové tajomstvo tak, ako je to pri trestných činoch. NBS to uvádza v zásadnej pripomienke k novele zákona o Policajnom zbore z dielne ministerstva vnútra.

Účel je nedostatočne odôvodnený

Podľa návrhu novely by policajti mali byť oprávnení pri identifikácii osoby podozrivej zo spáchania priestupku proti majetku vyžadovať od bánk informácie o majiteľovi platobného účtu a ich prevádzkové údaje od spoločností, ktoré prevádzkujú elektronické komunikačné siete alebo poskytujú elektronické komunikačné služby.

„Účel uvedenej iniciatívy považujeme za nedostatočne odôvodnený, pričom poukazujeme najmä na absenciu vysporiadania sa so zásadou proporcionality pri ohrození práv osôb, ktorých informácie sú chránené bankovým tajomstvom v zmysle zákona o bankách,“ uvádza NBS.

Objasnenosť prípadov by sa mohla zvýšiť

Podľa rezortu vnútra informácie získané prostredníctvom tohto navrhovaného oprávnenia sú potrebné najmä pri objasňovaní priestupkov páchaných formou podvodu, napríklad pri podvodných konaniach v rámci internetového predaja. V tejto súvislosti ide podľa ministerstva o značné množstvo prípadov, keď je táto informácia kľúčová pre ich objasnenie.

„V trestnom konaní je možné tieto informácie získať, no pri objasňovaní priestupkov toto nie je možné napriek tomu, že konanie páchateľa je obdobné. Ak by sa zistilo, že páchateľ týchto viacerých skutkov je totožný, posudzovali by sa tieto skutky už ako čiastkové útoky a jeho konanie by napĺňalo znaky trestného činu,“ uvádza ministerstvo.

Rezort zároveň pripomína, že mobilné telekomunikačné zariadenia slúžia aj na zabezpečenie bezhotovostného platobného styku.

„Ich zneužitie vytvára priestor pre páchanie ďalšieho protiprávneho konania. Odstránením zákonnej prekážky sa zvýši objasnenosť týchto skutkov, ktoré sú v súčasnosti prakticky neodhaliteľné, čo zníži atraktivitu takýchto krádeží, a tým sa prispeje k ochrane majetku občanov,“ zdôrazňuje ministerstvo.