Bankoví analytici očakávajú tohtoročný prepad hospodárstva o takmer 9 %

Slovenské hospodárstvo by sa podľa aktuálnych odhadov bankových analytikov malo v tomto roku prepadnúť o 8,8 %. Vyplýva to z júnového kola pravidelného prieskumu Národnej banky Slovenska (NBS) medzi analytikmi komerčných bánk. V samotnom druhom štvrťroku sa pritom podľa analytikov slovenské hospodárstvo prepade až o 14,2 %. Ide o priemerný odhad, keď sa ich prognózy pohybovali v rozpätí prepadu o 18,2 % až 9,9 %.

Odhad sa mierne zhoršil

Bankoví analytici tak oproti máju o niečo zhoršili svoj odhad tohtoročného vývoja hospodárstva, keď pred mesiacom predpovedali medziročný prepad hrubého domáceho produktu o 8,3 %. Ich odhad je však stále o niečo miernejší, ako napríklad prognóza rezortu financií, ktorý aktuálne počíta s tohtoročným poklesom ekonomiky o takmer 10 %. Oživenie očakávajú už v budúcom roku, kedy predpokladajú v priemere rast hospodárstva o 6,9 %, čo však znamená zmiernenie odhadu oproti máju o 0,3 percentuálneho bodu.

Reálne mzdy by mali klesnúť

Negatívny vývoj hospodárstva by sa pritom v tomto roku mal podpísať pod nárast úrovne nezamestnanosti na 8,8 % a rast nominálnych miezd by mal spomaliť iba na 1,2 %. Pri odhadovanej 1,9-percentnej harmonizovanej inflácii by tak reálne platy mali dokonca v tomto roku klesnúť. Mierne oživenie však možno očakávať v budúcom roku aj v týchto ukazovateľoch. Miera nezamestnanosti sa podľa aktuálnych odhadov analytikov v budúcom roku zníži na 8,2 % a nominálne mzdy porastú o 3,6 %. Rast cien by mal spomaliť na 1,3 %.