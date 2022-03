Banky na Slovensku taktiež nesmú prijímať vklady od Rusov a presne vedia, ako v prípade sankcií postupovať

Súčasťou aktuálnych sankcií proti Rusku je aj to, že banky by nemali prijímať vklady Rusov a takýchto klientov by mali zároveň reportovať. Týka sa to aj bánk na Slovensku. Hoci náš bankový sektor nie je až tak výrazne aktívny s Ruskom a takéto účty sa zrejme nebudú hýbať v stovkách či tisíckach, ako v iných krajinách.

Postupy, ako majú banky pri napĺňaní takýchto sankcií postupovať, existujú už z minulosti. Banky majú dobre vybudované systémy a sektor a aj rezort financií už má s tým skúsenosti.

Rezort s bankami intenzívne komunikuje

Ústredným orgánom štátnej správy pre výkon medzinárodných sankcií v oblasti finančných sankcií je teda Ministerstvo financií SR.