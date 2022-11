Banky nesúhlasia so zákonom o osobitnom odvode. Zmenší sa priestor na úverovanie a podporu ekonomiky, tvrdia

Opätovné zdanenie bánk vo forme osobitného odvodu výrazne obmedzí priestor na úverovanie, teda podporu a rast slovenského hospodárstva v čase energetickej nedostatočnosti, vysokej inflácie a geopolitickej nestability. Negatívny vplyv opatrenia na schopnosť bankového sektora pôsobiť stabilizujúco na celú ekonomiku, čo je tak zásadné najmä v zložitých obdobiach, bude výrazne vyšší a ďalekosiahlejší ako jeho pozitívne vplyvy v podobe vyššieho príjmu do štátneho rozpočtu.

Absentovala odborná diskusia

Slovenská banková asociácia preto zásadne nesúhlasí so začlenením bánk do novely zákona o osobitnom odvode. Nesúhlasí tiež so spôsobom prijímania návrhu, pri ktorom absentovala odborná diskusia s dotknutými subjektami a dôsledné zváženie dopadov na spoločnosť a ekonomiku.

Bankový sektor si podľa asociácie plne uvedomuje náročnosť situácie, ktorej Slovensko aj iné krajiny čelia v dôsledku nepriaznivého ekonomického vývoja. Zástupcovia bankovej asociácie sú však na základe svojich doterajších skúseností presvedčení o tom, že pozitívny vplyv zavedenia osobitného odvodu na štátne príjmy bude len krátkodobý a neporovnateľný voči negatívnym dôsledkom na rozvoj našej ekonomiky, ktoré jeho znovuzavedenie bude mať.

Vytvára nespravodlivé podmienky

Osobitný odvod vytvára podľa nich nespravodlivé podmienky na podnikanie medzi sektormi. Aj Európska centrálna banka (ECB) vo všeobecnosti varuje pred negatívnymi dopadmi bankových odvodov na sektor a ekonomiku.

Zavedenie osobitného odvodu podľa asociácie tiež obmedzí tvorbu vlastného kapitálu bánk. Banky zároveň podľa nich patria k najvýznamnejším prispievateľom do verejného rozpočtu, pričom od roku 2010 odviedli na dani z príjmu 2 miliardy eur a prostredníctvom bankového odvodu ďalšiu 1,3 miliardu eur. Nad rámec toho, od roku 2012 odviedli do Fondu ochrany vkladov 167 miliónov eur a do európskeho rezolučného fondu 194 miliónov eur.

Tlmia dopady pandémie

V neposlednom rade pomohli podľa asociácie tlmiť negatívne dopady pandémie koronavírusu na domácnosti a podniky, a tým aj celú ekonomiku, a to veľmi odštartovaním odkladu splátok pre firmy aj jednotlivcov, ako aj zavedením záručných schém pre firmy.

Banky si podľa vyjadrení asociácie riadne plnia svoje záväzky z memoranda o porozumení, uzatvoreného medzi Ministerstvom financií SR a Slovenskou bankovou asociáciou v roku 2020. V ňom sa členovia SBA zaviazali, že budú každý rok posilňovať vlastné zdroje nevyplatením dividend, navýšenia úverovania firiem ako aj obyvateľstva a k financovaniu štátu a subjektov s majetkovou účasťou štátu.