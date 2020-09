Banky od októbra už nedostanú usmernenia k hodnoteniu bonity klientov pri odklade splátok

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) sa rozhodol ku koncu septembra ukončiť usmernenia pre banky pri hodnotení bonity klientov, ktorí si počas pandémie požiadali o odklad splátok úverov. Rozhodnutie znamená, že banky majú povinnosť postupovať pri hodnotení rizika klientov tak, ako to robili pred vypuknutím pandémie. Označenie „COVID“, ktoré banky dávajú v úverovom registri klientom žiadajúcim o odklad splátok bez negatívneho záznamu v úverovom registri, právne platí teda do konca septembra.

Národná banka Slovenska pri hlasovaní Európskeho orgánu pre bankovníctvo hlasovala s ďalšími krajinami za predĺženie tohto obdobia, ale nakoniec bolo väčšinovo schválené rozhodnutie toto obdobie nepredĺžiť. Aktuálne od októbra sa teda môže žiadateľom o odklad splátok stať, že tento príznak bez negatívneho označenia bude každá banka interpretovať rôzne a môžu byť teda evidovaní ako omeškaní. „Ten, kto chce požiadať o odklad splátok a svoje rozhodnutie odkladá, bolo by najlepšie, aby tak urobil do 30. septembra, lebo dovtedy má právnu istotu. Týka sa to hlavne podnikateľov,“ povedal hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer.

Zákon lex korona, ktorý obsahuje aj odklad splátok úverov, je účinný na Slovensku od 9. apríla a vďaka nemu môžu všetci Slováci zasiahnutí pandémiou požiadať o odklad splátok úverov. Národná banka Slovenska považuje mechanizmus odkladu splátok za jedno z najúčinnejších opatrení vo vzťahu k domácnostiam a malým a stredným podnikom počas pandémie.