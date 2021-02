Banky prichádzajú s mobilnou aplikáciou na prijímanie platobných kariet cez smartfón

Nie je samozrejmosťou, že ak sa niekto rozhodne platiť kartou, že mu to bude umožnené. Na Slovensku sa o probléme so zavádzaním platobných terminálov hovorí už dlhšie. A spotrebitelia pritom čoraz častejšie používajú na platbu svoje platobné karty a dokonca v čoraz väčšej miere preferujú predajné miesta, na ktorých môžu platiť kartou. Niektoré banky preto prichádzajú s plnohodnotnou mobilnou aplikáciou na prijímanie platobných kariet cez smartfón.

Napríklad Slovenská sporiteľňa a Global Payments prichádzajú s takouto mobilnou aplikáciou. Podľa nich je to ideálne riešenie napríklad pre taxikárov, kuriérov, remeselníkov, trhovníkov, lekárov či menšie obchody. Bločky budú fungovať prostredníctvom emailu, SMS alebo QR-kódu, pričom história platieb bude priamo v mobile. Na riešení obe strany pracovali niekoľko mesiacov. Zatiaľ sa to však týka len mobilných zariadení so systémom Android a platobné karty musia byť s bezkontaktnou technológiou. Čo sa týka bezpečnosti, zástupcovia oboch spoločností ju hodnotia ako veľmi vysokú.

Uľahčenie podnikateľom

Mobilná aplikácia je podľa prevádzkového riaditeľa spoločnosti FinGO.sk Zoltána Čikesa krok správnym smerom, ktorý najmä v súčasnej situácii dokáže opäť uľahčiť podnikateľskú činnosť. Znižuje náklady na technické vybavenie a komfort pre predajcov a zákazníkov. „Štandardné pokladničné bločky sú v dnešnej modernej dobe podľa mňa prežitok a prišiel čas posunúť sa vpred aj v tejto oblasti,“ povedal Čikes. Verí, že čoskoro sa táto forma rýchlo rozšíri.

Aj hovorkyňa Tatra banky Zuzana Žiaranová uviedla, že v rámci skupiny Raiffeisen pracujú na aplikácii, ktorá umožní obchodníkom s mobilnými zariadeniami Android prijímať platby platobnými kartami a tiež platobnými zariadeniami, ako sú mobily či hodinky. „Naše riešenie plánujeme predstaviť v prvom polroku,“ skonštatovala Žiaranová. Hovorca VÚB banky Dominik Miša povedal, že spoločnosť pripravuje úplne nové platobné riešenie, ktoré neskôr v tomto roku ocenia nielen podnikatelia, ale aj ďalšie profesie.

Vyšší komfort

ČSOB ešte v roku 2018 priniesla na trh najmenší mPOS prenosný terminál. Zariadenie ja podľa hovorkyne Anny Jamborovej menšie ako telefón, obchodníkovi stačí na jeho prevádzku zabezpečená wifi sieť. Pre uľahčenie obsluhy ponúka možnosť pripojiť sa aj cez aplikáciu OS Android. Potvrdenie o POS platbe je klientovi zasielané formou SMS správy alebo e-mailom. V týchto dňoch ČSOB možnosti rozšírila aj o nový mPOS Android terminál. Každá inovatívna služba, s ktorou prichádzajú poskytovatelia finančných služieb, klientom podľa Čikesa prináša vyšší komfort a uľahčuje im život.