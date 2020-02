Banky sa postupne púšťajú do ponuky online investovania cez mobil

Väčšina bánk sa snaží svoje služby čoraz viac digitalizovať. Platby prostredníctvom mobilného telefónu rýchlo získali na obľube a banky postupne sprístupňujú aj online investovanie cez mobilnú aplikáciu. Slovenská sporiteľňa ako prvá retailová banka na Slovensku umožní svojim klientom investovať prostredníctvom mobilnej bankovej aplikácie George bez nutnosti navštíviť pobočku. „Takáto služba predznamenáva budúcnosť v investovaní bežných ľudí. Je predpoklad, že v oblasti investovania do podielových fondov, ako aj v iných, ktoré ponúka finančný trh, je digitalizácia jednoznačným smerovaním,“ myslí si finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Slovenská sporiteľňa najprv začína s fondmi jej správcovskej spoločnosti, neskôr pribudnú ďalšie investičné možnosti, ako sú napríklad akcie, dlhopisy, fondy iných správcovských spoločností či investičné certifikáty. „Prostredníctvom Georgea si počas tohto roka budete vedieť kúpiť prakticky akýkoľvek cenný papier obchodovateľný na svetových burzách,“ hovorí člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za retailové bankovníctvo Zdeněk Románek. Okrem založenia investičného sporenia si klient v aplikácii George môže založiť aj majetkový účet a nájde tam tiež prehľad všetkých svojich investícií.

Pridajú sa ďalšie

Ostatné retailové banky možnosť investovať prostredníctvom mobilnej aplikácie zatiaľ neponúkajú. VÚB banka online investovanie ponúka cez internet banking. „Avšak tiež bez navštívenia pobočky. Systém ponúkne dotazník a možnosť výberu fondov a podobne. Zmluva potom príde klientovi na e-mail a do internetbankingu,“ uviedol hovorca VÚB banky Dominik Miša. Klienti Tatra banky majú možnosť investovať bez potreby navštíviť pobočku cez internet banking viac ako 15 rokov.

Slovenská sporiteľňa však dlho nebude jedinou retailovou bankou s mobilným investovaním. Tatra banka plánuje podľa hovorcu Borisa Fojtíka v tomto roku priniesť možnosť investovať aj do mobilného telefónu. Mobilná banka 365.bank chce taktiež do budúcna doplniť do aplikácie aj investície. „Prvé aktivity sme v tomto smere už zrealizovali, avšak v blízkej dobe je pre nás prioritou daily banking a funkcionality s tým súvisiace,“ konštatuje PR manažérka 365.bank Linda Valko Gáliková. Súčasťou procesu v oblasti investícií bude podľa Gálikovej vyplnenie investičného dotazníka a na základe toho odporúčanie a výber vhodného investičného portfólia pre klienta. Všetko bude bezpapierové a priamo v aplikácii.

Záujem rastie

Digitalizácia je smerovaním, ktorým sa budú musieť podľa Búlika uberať všetky finančné inštitúcie. Dôvodom je najmä rastúci záujem o digitálne služby. A to nielen zo strany mladých klientov vo veku 18 až 30 rokov, ale aj zo strany strednej a staršej generácie, ktorá takisto nemá žiadny problém komunikovať s bankou či poisťovňou cez webové rozhranie, mobil alebo mailom.

Podľa odborníkov by sme si mali sporiť za každých okolností, a to aj v prípade nízkych úrokov. Klienti sa často podľa Románka pýtajú na možnosti sporenia, keďže sa úroky tradičných sporiacich a vkladových produktov blížia k nule. „Riešením vhodným takmer pre každého je investičné sporenie do fondov, ktoré je dostupné už od 20 eur mesačne,“ povedal Románek. Čiže investície sa už dávno nespájajú s tvrdením, že sú len pre horných desaťtisíc.