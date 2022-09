Bitcoin stúpol nad hranicu 20-tisíc dolárov za kus napriek tomu, že akciový trh USA oslabil

Digitálna mena bitcoin, ktorá je najrozšírenejšou kryptomenou na svete, v utorok prekročila hranicu 20-tisíc dolárov za kus, čiže stúpla najvyššie za viac ako týždeň. Bitcoin si pripísal viac ako sedem percent a obchodoval až na úrovni 20 265,95 dolára za kus.

Rast bitcoinu podporil širší trh kryptomien a digitálna mena ether posilnila o zhruba sedem percent na 1 389,75 dolára za kus. Informuje o tom portál cnbc.com.

Rast bitcoinu, ktorý sa začal v pondelok, je zaujímavý tým, že nastal napriek oslabeniu amerického akciového trhu. Investori zároveň pozorne sledujú vývoj hodnoty amerického dolára. Dolárový index, ktorý odzrkadľuje jeho hodnotu voči košu iných svetových mien, od začiatku tohto roka stúpol o viac ako 18 percent.

Silný dolár na bitcoin zvyčajne pôsobí negatívne. Avšak viceprezident burzy kryptomien Luno Vijay Ayyar uviedol, že dolárový index by sa už mohol blížiť k svojej kulminácii a to by mohlo byť dôvodom rastu bitcoinu.