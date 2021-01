Brexit na podmienkach cestovného poistenia nič nezmenil

Aj keď Veľká Británia nie je členom Európskej únie už vyše roka, na cestovnom poistení to nič nezmenilo. Británia je v poisťovniach podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika zaradená do balíka európskych krajín, preto sa na cestovanie do Británie vzťahujú rovnaké podmienky ako pri ceste do každej inej európskej krajiny. Európsky balík postačuje pri ceste po európskom kontinente vrátane ostrovov a blízkych krajín.

Odchodom Británie z EÚ tam stratil platnosť Európsky preukaz zdravotného poistenia. Do brexitu mohli dostať Slováci v štátnych zdravotníckych zariadeniach po predložení preukazu rovnaké ošetrenie ako Briti, doplácali iba lokálnu spoluúčasť. Teraz by bez komerčného cestovného poistenia museli podľa vyjadrení poisťovne Uniqa zaplatiť všetky úkony zdravotnej starostlivosti v plnej výške. Napríklad v prípade angíny ide o stovky eur, pri jednoduchej zlomenine sú to tisícky eur. Rovnako drahý je podľa poisťovne Uniqa aj pobyt v nemocniciach. Komplikovanejšie prípady sa môžu vyšplhať na desiatky až stotisíc eur.

Nieje potrebné špeciálne poistenie

„Keďže zdravotnícke zákroky sú v Británii drahé, rozhodne neodporúčam ísť do Británie bez cestovného poistenia,“ povedal Búlik. Postačovať však bude klasické cestovné poistenie ako do iných krajín Európy, nie je potrebné hľadať žiadne špecializované poistenie. Popri liečebných nákladoch je na zváženie aj poistenie batožiny a zodpovednosti za spôsobenú škodu. „Ako v každej drahej krajine, ak niekomu nedopatrením spôsobíte v Británii škodu na zdraví, môže náhrada škody narásť aj na desiatky tisíc eur, preto poistenie zodpovednosti odporúčam,“ hovorí Búlik.

Zodpovednosť býva súčasťou vyššieho balíka cestovného poistenia, ktorý je oproti liečebným nákladom podľa Búlika drahší o euro až dve na deň v závislosti od poisťovne. Súčasťou vyššieho balíka býva aj poistenia storna zájazdu, ktoré sa vzťahuje aj na letenky. Ak z vlastného zavinenia nemôže klient odletieť napríklad pre pozitívny test na COVID-19, kryje poistenie náklady na storno letenky.

Pre aktuálnu epidemiologickú situáciu vo väčšine krajín zapríčinenej pandémiou COVID-19 rezort zahraničných vecí neodporúča Slovákom cestovať do zahraničia. „Pokiaľ vycestujete do krajín, ktoré sú z hľadiska epidémie označené za menej rizikové, cestovné poistenie klientovi platí v plnom rozsahu, teda kryje aj náklady súvisiace s ochorením na koronavírus,“ uvádza Uniqa. V prípade vycestovania do rizikových krajín, medzi ktoré sa radí aj Veľká Británia, sa cestovné poistenie podľa firmy Uniqa nevzťahuje na náklady súvisiace s ochorením na COVID-19, všetky ostatné riziká zahrnuté v cestovnom poistení ostávajú v platnosti v súlade s poistnými podmienkami.

Cestovanie s novými pravidlami

Od 18. januára 2021 platí pre cestujúcich prichádzajúcich do Veľkej Británie povinnosť preukázania sa negatívnym PCR alebo antigénovým testom na ochorenie COVID-19. Dať sa otestovať je možné najskôr tri dni pred plánovanou cestou.

Pre cestovanie do Veľkej Británie platia od januára 2021 nové pravidlá. Brexit spôsobil, že pri ceste do Británie už neplatia pre Slovákov spoločné výhody Európskej únie. Briti síce zatiaľ akceptujú pri turistoch z EÚ aj občiansky preukaz, od októbra sa však už budú musieť cestujúci pri ceste do Británie preukázať cestovným pasom. Bez víz sa zatiaľ je možné dostať do krajiny na krátkodobé cesty, pre dlhšie ako polročné pobyty už sú podľa poisťovne Uniqa potrebné víza.