Briti sa boria s rastúcou infláciou a klesajúcimi platmi, viac ako 20 percent ľudí nemá na zaplatenie účtov

Takmer deväť z desiatich dospelých obyvateľov Veľkej Británie pociťuje rast životných nákladov. V novembri to bolo iba 62 percent Britov. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu britského štatistického úradu (ONS) pokrývajúceho obdobie od novembra do marca, o ktorého výsledkoch informuje portál news.sky.com.

Prieskum zároveň ukázal, že pre 23 percent dospelých obyvateľov Británie bolo minulý mesiac ťažké alebo veľmi ťažké uhradiť bežné účty svojich domácností.

V novembri sa takto vyjadrilo 17 percent oslovených. Okrem toho takmer každý piaty Brit uviedol, že si požičiava častejšie ako pred rokom a až 43 percent respondentov povedalo, že v najbližších dvanástich mesiacoch nebudú môcť peniaze usporiť.

Ekonóm neziskovej organizácie Resolution Foundation Jack Leslie uviedol, že tieto údaje ukazujú, že kríza životných nákladov „už tvrdo postihuje rodiny v Spojenom kráľovstve“. „Kombinácia zmenšujúcich sa zárobkov a rastúcich nákladov znamená, že tlak na domácnosti rastie,“ dodal.