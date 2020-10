Britská Bank of England zisťuje pripravenosť komerčných bánk na negatívne úroky

Bank of England požiadala komerčné banky o informáciu, či sú pripravené na záporné úrokové sadzby, čím naznačila, že smeruje k posunutiu svojej kľúčovej úrokovej sadzby do negatívneho teritória. Ak by sa hlavná sadzba znížila z terajšej úrovne 0,1 percenta do záporného teritória, komerčné banky by museli platiť britskej centrálnej banke za to, že si v nej ukladajú financie. Negatívna sadzba by tak podnecovala komerčné finančné ústavy, aby peniaze radšej požičiavali, ako by ich mali ukladať v Bank of England.

Tvorcovia britskej menovej politiky už skôr naznačili, že sú ochotní uvažovať o negatívnych úrokoch vzhľadom na ekonomický tlak vyvolaný pandémiou koronavírusu. V liste, ktorý poslala v pondelok, britská centrálna banka požiadala generálnych riaditeľov komerčných bánk o informácie o ich prevádzkovej pripravenosti na negatívne úroky a o tom, aké problémy by takýto krok priniesol. „Aby negatívne úroky centrálnej banky boli efektívne ako nástroj menovej politiky, finančný sektor musí byť prevádzkovo pripravený na ich implementáciu spôsobom, ktorý nevplýva nepriaznivo na bezpečnosť a zdravie firiem,“ uviedol v liste viceguvernér Bank of England Sam Woods.

Hoci negatívne úroky nie sú zvyčajné, Bank of England by nebola prvou centrálnou bankou, ktorá by ich uplatnila. Napríklad Európska centrálna banka aj centrálna banka Japonska už úroky do záporného teritória posunuli.